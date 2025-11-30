Peu après avoir créé son entreprise de nettoyage, Jetmond Radovesi a reçu une facture suspecte de 551 francs. Ayant décelé plusieurs signes de fraude, il souhaite aujourd'hui alerter les autres entrepreneurs. L'arnaque est connue des autorités.

Marian Nadler

Jetmond Radovesi a récemment fondé sa société Jeva Reinigung SARL à Winterthour. Peu après son inscription au registre du commerce, l'entreprise de nettoyage a reçu une facture suspecte. Celle-ci provenait de la société Hrvs, basée à Berne.

Hrvs propose à Jetmond Radovesi une inscription dans un annuaire d'entreprises en ligne. Le prix? 551 francs suisses. Le fondateur, originaire de Schaffhouse, s'est rapidement rendu compte que quelque chose n'allait pas avec cette facture.

Le site hrvs.ch est inaccessible

La demande de paiement ressemblait étrangement à la facture qu'il avait reçue du canton de Zurich pour l'inscription au registre du commerce. Jetmond Radovesi a donc immédiatement persuadé que les courriers de l'entreprise Hrvs cachaient une escroquerie..

Plusieurs indices ont mis l'entrepreneur sur cette piste. Par exemple, dans la lettre figuraient, à côté du QR code permettant de régler la facture, un IBAN ainsi qu'une adresse privée d'une personne habitant Zurich. Il ne s'agissait alors manifestement pas de l'IBAN d'une entreprise. De plus, quiconque consulte le site de hrvs.ch ne trouvera aucun annuaire d'entreprises, mais uniquement un message indiquant que l'URL a été vendue récemment. Jetmond Radovesi a également remarqué plusieurs fautes d'orthographe et des formulations inhabituelles.

«C'est dangereux»

«On nous réclame généralement des sommes frauduleuses de 500 à 600 francs», argumente encore l'entrepreneur. Il ajoute avoir été informé par d'autres chefs d'entreprise ayant aussi reçu une lettre suspecte de ce type. «Ce sont surtout les nouvelles entreprises qui sont de plus en plus attaquées avec de telles fausses factures», explique-t-il.

Sa femme Valentina, qui dirige l'entreprise avec lui, a ouvert la lettre, raconte-t-il. «Elle a failli se faire avoir et payer. C'est dangereux, prévient-il. Je veux mettre en garde les autres fondateurs d'entreprise.»

Les conseils des experts

Les autorités, notamment la police cantonale zurichoise, affirment être au courant de l'escroquerie. Il est en outre possible de déposer une plainte à ce sujet auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Beatrice Kübli, cheffe de projet à la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC), explique: «Il s'agit d'une arnaque par annuaire.» Son conseil? «Le mieux est tout simplement d'ignorer ces factures.» Jan Liechti, directeur adjoint des affaires juridiques à l'Agence de la protection du consommateur, appelle à agir tout de suite en cas de doute: «En cas de doute, contactez directement le registre du commerce pour vérifier l'authenticité de la facture.»

Et si le paiement a déjà été effectué? «Quiconque a déjà répondu à une telle offre devrait contester le contrat», déclare Beatrice Kübli. Une demande envoyée par Blick à l'entreprise Hrvs via l'adresse mail figurant sur la facture est restée sans réponse.