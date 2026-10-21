Les civilistes viendront renforcer la protection civile dès 2027

Des personnes astreintes au service civil pourraient devoir accomplir une partie de leur service au sein d'une organisation de la protection civile dès l'année prochaine. Le Conseil fédéral a fixé mercredi l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027 d'une modification législative en ce sens.
La révision vise à renforcer les effectifs de la protection civile. Ceux-ci sont en baisse depuis plusieurs années, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Début 2025, les effectifs s'élevaient à 57'000 personnes, loin des 72'000 visées. Si la tendance se poursuit, la protection civile comptera environ 50'000 membres à l'horizon 2030.
Les personnes astreintes au service civil seront tenues de servir dans la protection civile lorsqu’un sous-effectif ne pourra pas être compensé entre les cantons. Le travail effectué au sein de ces organisations sera considéré comme un service civil.