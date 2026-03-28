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Initiative UDC rejetée
Le PEV veut maintenir en l'état l'accès au service civil

Le Parti évangélique suisse refuse de restreindre l’accès au service civil et rejette un durcissement jugé excessif. Réuni à Berne, il s’oppose aussi à l’initiative de l’Union démocratique du centre sur la population.
Publié: 16:34 heures
Le PEV rejette un durcissement de l’accès au service civil jugé excessif.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués du Parti évangélique (PEV) réunis samedi à Berne ont clairement rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» de l'UDC et la réforme législative visant à durcir l'accès au service civil. Ils ont mis en garde contre les «graves conséquences» d'un plafond démographique rigide et, sur le deuxième objet, contre un «durcissement vexatoire».

Le texte de l'UDC a été balayé par 86 voix contre 3, avec une abstention, indique un communiqué. Le PEV estime qu'il porterait préjudice à divers secteurs économiques dépendant de l'immigration et serait source d'incertitudes et de chaos.

Le rejet de la réforme concernant le service civil a été prononcé par 76 voix contre 12 et 3 abstentions. «Ceux qui, pour des raisons de conscience, ne peuvent plus accomplir leur service militaire ne doivent pas être pénalisés par des obstacles supplémentaires. Le service civil est l'expression de la liberté de conscience et doit rester accessible», a fait valoir le conseiller national Marc Jost (BE). Les deux objets seront soumis à votation le 14 juin.

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