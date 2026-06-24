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Investir dans la sécurité
Le Conseil fédéral autorise plus d’endettement pour Ruag

Après l’abandon de sa privatisation, Ruag International devient acteur spatial stratégique. Le Conseil fédéral autorise plus d’endettement pour investir dans la sécurité et l’accès suisse à l’espace dès 2026.
Publié: 11:33 heures
Des carénages de charges utiles pour l'industrie aérospatiale dans le hall de Beyond Gravity, le 25 février 2026 à Emmen.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Après l'abandon de la privatisation de Ruag International, le Conseil fédéral a fixé mercredi les nouveaux objectifs stratégiques. L'entité se redéfinit comme entreprise spatiale et mettra l'accent sur la sécurité et la résilience du pays dans l'espace.

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Cette nouvelle orientation fait suite à la décision du Parlement de conserver le contrôle sur la filiale Beyond Gravity, annulant ainsi la privatisation initialement prévue. En l'absence de base légale explicite pour que la Confédération garde une participation dans Ruag International, les objectifs pour la période 2026-2029 ont été adoptés à titre de réglementation transitoire, précise le gouvernement.

Ruag International devra se positionner comme une entreprise spatiale suisse active au niveau international. Elle doit servir de «partenaire fiable du DDPS au sein de l'écosystème spatial mondial, contribuant à renforcer la résilience du pays dans son accès à l'espace». Une coopération étroite avec les hautes écoles et les entreprises privées est également visée.

Nouvelle réalité politique

Sur le plan financier, le Conseil fédéral a assoupli les directives relatives à l'endettement. Alors qu'un bilan sans dette était exigé pour la privatisation, un endettement net pouvant atteindre le double de l'EBITDA est désormais autorisé pour financer les investissements. Les objectifs stratégiques entrent en vigueur au 1er janvier 2026 de manière à faire correspondre le pilotage de l’entreprise à la nouvelle réalité politique.

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