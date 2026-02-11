DE
FR

Vols et éboulements en cause
Les disparitions d'armes et de composants ont encore augmenté à l'armée

En 2025, 79 armes et 45 pièces militaires ont été signalées manquantes. Une situation due à de multiples vols et l'éboulement de Blatten, explique l'armée.
Pour l’armée suisse, c’est un problème récurrent: chaque année, des dizaines de fusils d’assaut et de pistolets sont signalés comme disparus. En 2025, 79 armes et 45 composants ont été enregistrés comme manquants, soit nettement plus qu’en 2024 (59 armes et 44 pièces avaient alors été perdues).

Depuis 2024, la statistique a été affinée. Alors qu’auparavant toutes les pièces étaient comptabilisées comme «armes disparues», l’armée distingue désormais les pertes catégories.

L’an dernier, 65 armes complètes, 14 armes sans culasse ainsi que 45 éléments – canon, culasse ou poignée de pistolet – ont été déclarés manquants. «En 2025, davantage d’armes complètes ont été signalées perdues qu’en 2024, tandis que les pertes d’armes sans culasse et de composants restent au même niveau», précise l’armée.

Cambriolage et éboulement

Plus de la moitié des armes disparues en 2025 sont des Sturmgewehr 90 – le fusil d’assaut standard. Environ 20% concernent le Pistole 75. Les pièces manquantes proviennent elles aussi principalement du Sturmgewehr 90. Au total, 93 fusils d’assaut 90, 22 pistolets 75 et neuf pistolets 12/15 sont concernés par ces pertes.

Deux causes principales ont été identifiées. «Une série de cambriolages en Suisse romande avec des armes d’ordonnance dérobées», indique l’armée. En outre, «quatre armes ont été ensevelies lors de l’éboulement de Blatten».

Au total, 73 armes ou composants ont disparu à la suite de vols. Quatre ont été ensevelis à Blatten et un fusil d’assaut a été détruit dans un incendie. Pour les autres cas, les circonstances restent inconnues.

Plus de 25 éléments retrouvés

L’an dernier, 26 éléments signalés manquants ont toutefois été retrouvés: 13 armes complètes, cinq armes sans culasse et huit composants, principalement des Sturmgewehr 90.

«La plupart des armes ont été remises par des citoyens aux polices cantonales, puis à la base logistique de l’armée, ou saisies lors d’interventions policières», précise l’institution. En 2025 également, des armes ont été récupérées à l’étranger, dans des pays voisins. Les composants, eux, sont souvent retrouvés par la personne qui avait signalé leur perte.

Des sanctions lourdes encourues

L’armée affirme prendre la situation très au sérieux. Une campagne de prévention a été lancée dès 2017. Selon la gravité des faits, les responsables encourent des sanctions: simple mesure disciplinaire dans les cas mineurs, amende dans de nombreux cas, voire une peine de trois ans de prison en cas de faute grave. En cas de vol, aucune sanction n’est prononcée si l’arme était stockée conformément aux règles.

Les militaires sont régulièrement sensibilisés à la manipulation et au stockage des armes, notamment via des mentions dans le livret de service et des rappels durant les écoles de recrues et les cours de répétition. Comme l’a déjà souligné un porte-parole: «L’armée suisse met tout en œuvre pour éviter ces pertes, car chaque arme manquante est une arme de trop.»

