Problème technique
L'armée interdit la circulation de l'ensemble de sa flotte de chars d'assaut

Encore une situation embarrassante pour l'armée suisse: elle annonce l'interdiction de circuler de 238 chars d'assaut. Cela serait dû à des problèmes techniques, détectés durant la maintenance.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
L'armée suisse annonce l'interdiction de circuler de 238 chars de grenadiers de type M113.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'armée suisse a interdit à la circulation l'ensemble des 238 chars de grenadiers M113. En cause, des défauts techniques au niveau de la transmission latérale, qui peuvent entraîner une perte de la capacité de direction et de freinage.

Cette interdiction, décidée par le chef de la base logistique de l'armée Rolf Siegenthaler, entre en vigueur immédiatement. Elle le restera jusqu'à ce que le défaut soit levé, explique l'armée dans un communiqué publié mardi.

Ce n'est pas la première fois que la flotte de M113 est mise à l'arrêt. La même mesure avait été décidée en décembre 2023, en raison d'un défaut pouvant entraîner la rupture de l’arbre de transmission. La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans. Leur remplacement est prévu dans le cadre de différents programmes d'armement.



