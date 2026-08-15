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Au tirage de samedi
Un chanceux devient millionnaire grâce au Swiss Loto

Samedi, un heureux gagnant du Swiss Loto a décroché 1 million de francs en choisissant les bons numéros. Le prochain tirage offrira un jackpot record de 19,8 millions de francs, selon la Loterie Romande.
Publié: 18:29 heures
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Dernière mise à jour: 21:19 heures
Mercredi, près de 20 millions seront en jeu.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 5, 18, 24, 36, 39 et 42. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 2 et le Joker le 512208.

Lors du prochain tirage mercredi, 19,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

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