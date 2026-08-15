Samedi, un heureux gagnant du Swiss Loto a décroché 1 million de francs en choisissant les bons numéros. Le prochain tirage offrira un jackpot record de 19,8 millions de francs, selon la Loterie Romande.

Un chanceux devient millionnaire grâce au Swiss Loto

Un chanceux devient millionnaire grâce au Swiss Loto

Au tirage de samedi

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 5, 18, 24, 36, 39 et 42. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 2 et le Joker le 512208.

Lors du prochain tirage mercredi, 19,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.