A 11 ans, Sam Evermore est devenu le plus jeune Américain à atteindre le sommet du Cervin, le dimanche 11 août, rapportent des médias en Suisse et aux USA. Cet exploit sportif interpelle les experts, qui redoutent que Sam n'ait pas librement choisi sa voie.

Ce jeune prodige de l'alpinisme gravit le Cervin à 11 ans

Same Evermore pose avec son père Joe, au sommet du Cervin, le 10 août 2025.

Luisa Gambaro Journaliste

C'est un exploit qui divise. A 11 ans, Sam Evermore est devenu le plus jeune Américain à atteindre le sommet du Cervin, le dimanche 11 août. Sam a été accompagné dans son ascension par son père Joe, qui l'a formé à l'alpinisme depuis tout petit, a rapporté «24 heures» jeudi 14 août.

Le record du plus jeune alpiniste à avoir réussi cet exploit reste détenu par le Valaisan Kevin Lauber, qui avait relevé le défi à l'âge de 8 ans en 1999, précise le «Walliser Bote». Au même âge, Sam Evermore est quant à lui devenu le plus jeune à escalader le sommet El Capitan dans le parc national de Yosemite aux Etats-Unis.

Un choix personnel ou imposé?

L'exploit de Sam a été partagé par son père sur Instagram, et relayé par les médias américains. Joe Evermore explique que cette ascension est un «rite de passage» que traversent ses trois enfants pour renforcer la relation père-fils.

Sam s'est entraîné pendant deux ans pour gravir le Cervin et cette intensité sportive divise les experts. Pierre Mathey, secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne (ASGM), rappelle dans «Le Nouvelliste» qu'un tel exploit doit être choisi par l'enfant et non imposé par le parent, et que sa passion pour l'alpinisme pourrait être partagée avec des enfants de son âge.