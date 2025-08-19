DE
FR

Son exploit divise
Ce jeune prodige de l'alpinisme gravit le Cervin à 11 ans

A 11 ans, Sam Evermore est devenu le plus jeune Américain à atteindre le sommet du Cervin, le dimanche 11 août, rapportent des médias en Suisse et aux USA. Cet exploit sportif interpelle les experts, qui redoutent que Sam n'ait pas librement choisi sa voie.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Same Evermore pose avec son père Joe, au sommet du Cervin, le 10 août 2025.
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

C'est un exploit qui divise. A 11 ans, Sam Evermore est devenu le plus jeune Américain à atteindre le sommet du Cervin, le dimanche 11 août. Sam a été accompagné dans son ascension par son père Joe, qui l'a formé à l'alpinisme depuis tout petit, a rapporté «24 heures» jeudi 14 août. 

A lire aussi
Un Américain veut gravir l'Everest en short et en baskets
Duel contre un Suisse
Un Américain veut gravir l'Everest en short et en baskets
Le Népalais Kami Rita Sherpa atteint le sommet de l'Everest pour la 31e fois
Il bat son propre record
Cette légende de l'alpinisme atteint le sommet de l'Everest pour la 31e fois

Le record du plus jeune alpiniste à avoir réussi cet exploit reste détenu par le Valaisan Kevin Lauber, qui avait relevé le défi à l'âge de 8 ans en 1999, précise le «Walliser Bote». Au même âge, Sam Evermore est quant à lui devenu le plus jeune à escalader le sommet El Capitan dans le parc national de Yosemite aux Etats-Unis. 

Un choix personnel ou imposé?

L'exploit de Sam a été partagé par son père sur Instagram, et relayé par les médias américains. Joe Evermore explique que cette ascension est un «rite de passage» que traversent ses trois enfants pour renforcer la relation père-fils. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Sam s'est entraîné pendant deux ans pour gravir le Cervin et cette intensité sportive divise les experts. Pierre Mathey, secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne (ASGM), rappelle dans «Le Nouvelliste» qu'un tel exploit doit être choisi par l'enfant et non imposé par le parent, et que sa passion pour l'alpinisme pourrait être partagée avec des enfants de son âge. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus