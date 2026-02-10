DE
FR

Une question de «sécurité»
Une énorme panne entraine la fermeture tous les toboggans à Alpamare

Les toboggans du parc aquatique Alpamare sont fermés depuis plus d'une semaine en raison de perturbations. Malgré une réduction de 50% sur l'entrée, les clients pestent.
Publié: il y a 27 minutes
1/2
Alpamare est connu pour ses spectaculaires toboggans!
Photo: DR / Alpamare Pfäffikon
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Johannes Hillig et Sandra Marschner

Jungle Run, Cobra, Tornado, Thriller: ces noms font rêver les amateurs de frissons. Ils font surtout la réputation d'Alpamare. Le parc aquatique est connu pour ses toboggans spectaculaires. Pourtant, ceux qui s'y sont rendus ces derniers jours se sont retrouvés devant des toboggans fermés. 

Un lecteur a partagé sa frustration à Blick: «J'étais à Alpamare hier. Malheureusement, tous les toboggans, vraiment tous, sont fermés en raison de problèmes techniques. A la caisse, personne ne sait nous dire de quels problèmes il s'agit.» La situation durerait depuis plus d’une semaine. 

50% de rabais pour les visiteurs

Effectivement, en se rendant sur le site internet du parc, le constat est immédiat. Un encadré s’affiche en page d’accueil sous le titre «Exploitation restreinte». Le parc écrit: «En raison d'une panne technique, les toboggans sont actuellement fermés. Les quatre bassins d’expérience – Wellenbad, Alpa-Therme, Solebad et Rio Mare – restent ouverts sans restriction.» Pour compenser cette fermeture, les clients bénéficient d’un rabais de 50% sur le prix d’entrée.

Reste une question centrale: que s’est-il passé exactement? Et surtout, comment expliquer que toutes les attractions soient touchées en même temps? Interrogée par Blick, la direction d'Alpamare se veut prudente: «La sécurité de nos clients et de nos collaborateurs est une priorité absolue. Des clarifications techniques supplémentaires sont actuellement en cours.»

«Il n'y avait pas de panneau, ni au parking ni à l'entrée»

Sur Google, un visiteur a déjà exprimé sa frustration face à la fermeture des toboggans. Il s'est plaint il y a quelques jours de ne pas avoir été suffisamment informé. «Vous n'avez pas pensé à avertir les gens qui ont acheté leurs billets en ligne à l'avance? Vous saviez certainement dès le matin que les toboggans ne fonctionnaient pas. Il n'y avait pas de panneau ni au parking ni à l'entrée. Ce n'est qu'à la caisse qu’un minuscule écriteau l’indiquait.» Il peste: «C’est désorganisé et franchement décevant.»

Alpamare a rapidement réagi à ce commentaire. «Nous sommes désolés que votre expérience n'ait pas été à la hauteur de vos attentes et que la situation sur place ait généré de la frustration. En raison d'un problème technique, nous avons dû limiter le fonctionnement des toboggans par mesure de précaution.» 

