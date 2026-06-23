Deux sœurs ont perdu la vie samedi dans un accident de la route dans le sud de l'Allemagne. Leur père témoigne après la tragédie.

Devin Schürch et Qendresa Llugiqi

Deux jeunes Suissesses ont vécu un terrible drame samedi dans le sud de l'Allemagne. Deux sœurs originaires d’Olten ont perdu la vie dans un tragique accident de la route à Appenweier, dans la région allemande de Bade-Wurtemberg. Aulona*, 17 ans, et Erza Z.*, 23 ans, se trouvaient à bord d’une Smart lorsque leur véhicule a été impliqué dans un carambolage sur l’autoroute A5, à environ 130 kilomètres de la frontière suisse.

Un communiqué de la police allemande permet d'éclaircir les circonstances de l'accident. Une première collision s’est produite samedi vers 11h30. Un automobiliste aurait tenté de changer de voie avant de heurter latéralement un autre véhicule. Les deux conducteurs ont alors perdu le contrôle de leur voiture et se sont immobilisés sur l’autoroute.

A la suite de ce premier choc, la circulation a brusquement ralenti. S'en est suivi un carambolage impliquant cinq véhicules. Aulona et Erza Z. se trouvaient dans l’une des voitures touchées. Pour les deux jeunes femmes, les secours sont arrivés trop tard. Elles sont décédées sur les lieux de la tragédie. Avec l’accord de leur père, Blick a été autorisé à publier une photo des deux sœurs.

«J’ai le cœur brisé»

«Nous sommes tous anéantis», nous confie leur père au téléphone. «J’ai le cœur brisé», ajoute-t-il d'une voix abattue. Ses réponses sont brèves. Les deux sœurs rendaient visite à des proches en Allemagne lorsque le drame s’est produit. L’annonce de leur décès l’a bouleversé. «Elles étaient toutes les deux dans la fleur de l'âge.» Selon ce que la police lui a expliqué, ses filles ont dû freiner à cause du premier accident. La voiture qui les suivait n’a pas pu s’arrêter à temps, percutant leur véhicule.

Dans les médias kosovars, qui ont été les premiers à rapporter la tragédie, l'un de leurs oncles a également exprimé sa douleur. «Nous vous avons accueillies avec joie pour les vacances et notre mariage, les choses n'auraient pas dû se passer ainsi. Vous allez terriblement nous manquer», a-t-il confié.

«Elles adoraient la vie»

D’après son profil LinkedIn, Erza travaillait en tant qu’intendante dans une maison de retraite à Olten. Elle se décrivait comme une personne ayant «le cœur sur la main et avec un sens aigu des affaires». Dans un post, elle écrivait encore: «Diplôme en poche et souvenirs précieux, je me tourne désormais vers l’avenir.»

«Erza avait obtenu son diplôme d’études techniques et Aulona était en deuxième année d’apprentissage», raconte leur père. «Elles adoraient la vie. Malheureusement, la leur a été bien trop courte. Elles vont terriblement nous manquer.»

La famille prévoit d’enterrer Aulona et Erza au Kosovo. Les préparatifs sont en cours. Leur père, accablé par le chagrin, met fin à l’échange: «D’autres membres de la famille viennent d’arriver. Je dois être avec eux maintenant.»

*Prénoms d'emprunt