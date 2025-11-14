DE
En visite à Berlin
Ignazio Cassis a rencontré son homologue allemand

Le ministre suisse des affaires étrangères s'est rendu à Berlin pour des entretiens diplomatiques. Il a discuté de la situation en Ukraine, des relations Suisse-UE et du conflit douanier avec les Etats-Unis avec son homologue allemand Johann Wadephul.
Publié: il y a 52 minutes
Ignazio Cassis a fait le point avec son homologue allemand sur la situation actuelle du paquet d'accords Suisse-UE.
Photo: Clemens Bilan
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est rendu jeudi et vendredi à Berlin. Il a rencontré son homologue allemand Johann Wadephul qui a notamment assuré à la Suisse la solidarité de son pays dans le conflit douanier avec les Etats-Unis.

La situation géopolitique en Europe, en particulier la guerre en Ukraine, reste un enjeu majeur, souligne vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Ignazio Cassis a souligné le soutien continu et concret que la Suisse apporte à l'Ukraine.

Lors d'une conférence de presse, son homologue Johann Wadephul a jugé positivement la coopération de la Suisse en matière de sécurité et son rapprochement avec l'OTAN. Il a remercié la Confédération d'avoir rejoint les sanctions européennes contre la Russie. «Cela serait maintenant un signal important que la Suisse assouplisse sa loi sur le matériel de guerre, en faveur de l'Ukraine», a-t-il ajouté, saluant la révision en cours.

Présidence de l'OCDE

Ignazio Cassis a mis l'accent sur l'action multilatérale de la Suisse, notamment à Genève, siège de nombreuses organisations internationales. La Confédération se prépare «consciencieusement» à assumer la présidence de l'OCDE en 2026. Le Tessinois a toutefois mis en garde contre des «attentes irréalistes».

Le chef du DFAE a également fait le point avec son homologue allemand sur la situation actuelle du paquet d'accords Suisse-UE et sur les prochaines étapes en matière de politique interne. En ce qui concerne le calendrier, il a souligné que les délibérations parlementaires devraient débuter en mars. A la fin, le peuple devra trancher.

Droits de douane

Concernant la question des droits de douane avec les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne sont du côté de la Suisse, a déclaré M. Wadephul. Sur le principe, l'UE s'accorde à dire qu'il ne devrait pas exister de barrières commerciales. Ignazio Cassis s'est lui exprimé avec réserve sur la question après les entretiens menés par Guy Parmelin jeudi à Washington. Il a souligné que le deuxième cycle était maintenant terminé et que les discussions étaient en bonne voie.

La situation actuelle au Proche-Orient a également été longuement abordée lors de cette visite à Berlin. La Suisse salue le plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. Les deux principaux défis sont maintenant un renforcement du cessez-le-feu et le désarmement du Hamas, a souligné M. Cassis.

Outre les entretiens avec son homologue Johann Wadephul, Ignazio Cassis a également échangé avec la ministre de la coopération économique et du développement Reem Alabali Radovan.

