«Les médecins ont lutté pendant sept heures pour me sauver la vie»

Le 12 juin aurait dû être l'un des plus beaux jours de sa vie. La présentatrice suisse Alexandra Maurer a donné naissance à sa deuxième fille par césarienne à l'Hôpital universitaire de Zurich. La petite se portait bien, mais l'état d'Alexandra empirait à vue d'œil, au point qu'elle a dû être prise en charge en soins intensifs, comme elle l'a elle-même annoncé à ses fans sur Instagram deux semaines après son accouchement.

Aujourd'hui, la présentatrice a révélé la gravité de son état. Ce vendredi 1er août, elle a posté une photo d'elle avec sa fille dans les bras et décrit des scènes dramatiques: «Alors que mon accouchement avait commencé à merveille, il s'est transformé en cauchemar et en une opération de sept heures durant laquelle les médecins se sont battus pour me sauver la vie».

Après des semaines en soins intensifs et une autre opération d'urgence, elle a pu sortir de l'hôpital le 12 juillet. «Je suis donc sortie un mois plus tard, alors que je souhaitais que mon accouchement soit rapide.» Alexandra refuse de révéler exactement ce qu'elle a subi en soins intensifs et pourquoi elle a dû subir ces deux opérations en urgence.

Elle dit être extrêmement reconnaissante d'être enfin de retour chez elle, «réunie avec ma famille». Elle a du mal à exprimer sa gratitude envers les médecins et le personnel soignant de l'hôpital universitaire. «Merci d'avoir pris soin de moi, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement».

Des complications pour sa première fille

En 2018, Alexandra a donné naissance à sa première fille, Amélie, et avait déjà rencontré des complications. Après 30 heures de travail, elle a accouché naturellement, mais pendant les semaines qui ont suivi, elle a souffert de douleurs et sentait bien que quelque chose n'allait pas. Dix bonnes semaines après la naissance, les médecins ont remarqué qu'Alexandra souffrait d'une maladie appelée placenta accreta, une adhérence anormale du placenta aux couches profondes de la paroi utérine.

Après l'accouchement, généralement, le placenta se détache de l'utérus et la mère peut l'expulser d'elle-même, ou avec l'aide du médecin ou de l'obstétricien. En revanche, si le placenta est trop fermement attaché à l'utérus, des fragments peuvent rester dans l'utérus et entraîner des saignements potentiellement mortels ainsi qu'une infection utérine. «Sans même le savoir, je me suis battue pour ma vie», avait alors confié Alexandra.