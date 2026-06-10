Le Conseil national a adopté une motion exigeant une base de données nationale sur les locations Airbnb, par 94 voix contre 91. Jacqueline de Quattro (PLR/VD) veut s’inspirer de l’Union européenne pour mieux réguler ce secteur.

Le Parlement veut tracer Airbnb pour sauver les logements

Le Parlement veut tracer Airbnb pour sauver les logements

ATS Agence télégraphique suisse

Les locations de courte durée, de type Airbnb, doivent être mieux tracées en Suisse. Le National a adopté mercredi, par 94 voix contre 91 et 5 abstentions, une motion exigeant une base de données nationale. Dans toute l'Europe, on reproche à ces plateformes d'aggraver la pénurie de logements, a déclaré la motionnaire Jacqueline de Quattro (PLR/VD). Or, en Suisse, il manque une base de données pour montrer l'ampleur réelle du phénomène.

La députée propose de s'inspirer de ce qui se fait dans l'Union européenne. Celle-ci a adopté en 2024 une réglementation qui prévoit la mise en place d'une plateforme numérique sur laquelle des données sont collectées et échangées.

La Vaudoise a convaincu une petite majorité du National. Une grande partie du camp bourgeois et le Conseil fédéral étaient opposés. La Confédération met déjà des statistiques à disposition, a déclaré le ministre de l'économie Guy Parmelin. Une telle base de données est de plus malvenue au vu de la situation financière actuelle tendue, a-t-il encore avancé. Sans succès. Le dossier part au Conseil des Etats.