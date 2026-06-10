Le Parlement veut tracer Airbnb pour sauver les logements

Les locations de courte durée, de type Airbnb, doivent être mieux tracées en Suisse. Le National a adopté mercredi, par 94 voix contre 91 et 5 abstentions, une motion exigeant une base de données nationale. Dans toute l'Europe, on reproche à ces plateformes d'aggraver la pénurie de logements, a déclaré la motionnaire Jacqueline de Quattro (PLR/VD). Or, en Suisse, il manque une base de données pour montrer l'ampleur réelle du phénomène.
La députée propose de s'inspirer de ce qui se fait dans l'Union européenne. Celle-ci a adopté en 2024 une réglementation qui prévoit la mise en place d'une plateforme numérique sur laquelle des données sont collectées et échangées.
La Vaudoise a convaincu une petite majorité du National. Une grande partie du camp bourgeois et le Conseil fédéral étaient opposés. La Confédération met déjà des statistiques à disposition, a déclaré le ministre de l'économie Guy Parmelin. Une telle base de données est de plus malvenue au vu de la situation financière actuelle tendue, a-t-il encore avancé. Sans succès. Le dossier part au Conseil des Etats.