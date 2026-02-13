Une coulée de neige s'est déclenchée vendredi vers midi près du téléski de Lueglili, sur le domaine skiable d'Adelboden. Une intervention de la Rega est en cours.

Une avalanche se déclenche près des pistes à Adelboden

ATS Agence télégraphique suisse

Une avalanche s'est déclenchée peu après 11h15 dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk, dans l'Oberland bernois. A l'heure actuelle, il n'y aurait ni blessés ni disparus, a déclaré vendredi une porte-parole de la police. La police cantonale bernoise a reçu un appel peu après 11h15, pour signaler une avalanche, a confirmé la porte-parole à Keystone-ATS. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre n'ont pas connaissance de blessés, ont-elles ajouté. Aucune personne n'est pour l'heure portée disparue.

La police n'a pas pu préciser si l'avalanche avait atteint une piste balisée ou un téléski. Elle ne sait pas encore si le domaine skiable devra être fermé. L'avalanche s'est déclenchée en dessous du téléski «Luegli» dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk. Vendredi en début d'après-midi, des unités de la police, de la Rega et des services de secours alpins étaient sur place.

La Suisse a fait face à d'intenses chutes de neige en altitude ces derniers jours. Le danger d'avalanche est actuellement fort dans une grande partie des Alpes. Les autorités appellent les amateurs de sport de glisse à la prudence.