Un homme de 74 ans est décédé jeudi après une chute mortelle en montagne au Grosser Mythen, à Schwytz. Transporté à l’hôpital par la Rega, il a succombé à ses blessures.

Un randonneur de 74 ans décède après une chute de plusieurs dizaines de mètres

Un randonneur de 74 ans décède après une chute de plusieurs dizaines de mètres

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur de montagne âgé de 74 ans a perdu la vie jeudi après-midi dans la descente du Grosser Mythen, au-dessus de Schwyz. Il a trébuché et fait une chute mortelle de plusieurs dizaines de mètres.

Le malheureux descendait du sommet de la montagne avec une autre personne sur un sillon en zig-zag situé en terrain très escarpé et rocheux, lorsque l'accident est survenu. Il est tombé jusque dans la partie inférieure du chemin de randonnée, indique la police schwyzoise vendredi. La Rega a héliporté le septuagénaire à l'hôpital, où ce dernier a succombé à des blessures en soirée.