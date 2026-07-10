ATS Agence télégraphique suisse
Un randonneur de montagne âgé de 74 ans a perdu la vie jeudi après-midi dans la descente du Grosser Mythen, au-dessus de Schwyz. Il a trébuché et fait une chute mortelle de plusieurs dizaines de mètres.
Le malheureux descendait du sommet de la montagne avec une autre personne sur un sillon en zig-zag situé en terrain très escarpé et rocheux, lorsque l'accident est survenu. Il est tombé jusque dans la partie inférieure du chemin de randonnée, indique la police schwyzoise vendredi. La Rega a héliporté le septuagénaire à l'hôpital, où ce dernier a succombé à des blessures en soirée.
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