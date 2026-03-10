DE
FR

Accident en Valais
Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Une femme de 78 ans a perdu la vie mardi dans un accident sur l'A9 près de Saillon. Son véhicule a percuté la berme centrale. Transportée à l’hôpital de Sion, elle n’a pas survécu.
Publié: il y a 11 minutes
L'accident s'est produit entre Saxon et Riddes, sur l'autoroute A9 (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse de 78 ans a perdu la vie, mardi, dans un accident de la circulation. Celui-ci s'est produit à la hauteur de Saillon, sur l'autoroute A9.

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule de la septuagénaire a percuté la berme centrale de l’autoroute, entre Saxon et Riddes, en direction de Sion. «Les faits se sont déroulés vers 12h45», indique la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mardi après-midi.

Une procédure de réanimation a été entreprise par le personnel d’une ambulance arrivée fortuitement sur place. La conductrice a ensuite été acheminée par ambulance à l’hôpital de Sion où elle est décédée.

