Elle voulait tranquillement faire la fête mais a fini à l'hôpital: Alexa fait partie des blessés de la fusillade survenue lors de la rave à Aarau. La jeune femme de 24 ans a reçu deux balles dans la hanche.

Qendresa Llugiqi

Alexa est hospitalisée. Depuis tôt dimanche matin, elle tente de se remémorer ce qu'il s'est passé. «C'est difficile, tout s'est passé si vite», a déclaré lundi à Blick cette jeune femme de 24 ans originaire de Reichenburg, dans le canton de Schwytz.

Cette citoyenne allemande fait partie des cinq blessés de la fusillade survenue lors de la rave à Aarau. Une jeune Italienne y a dramatiquement perdu la vie.

«J'ai réalisé que je saignais»

Alexa raconte cette terrible nuit. Elle est arrivée sur le site de la fête vers 16 heures, avec ses parents et un ami de la famille. «L’ambiance était géniale, on faisait la fête. C’était l’une des meilleures raves auxquelles j’ai jamais participé!»

« Sur le moment, je n’ai pas compris que j’avais été touchée, j’étais sous l’effet de l’adrénaline Alexa, rescapée de la rave d'Aarau »

Ses parents sont partis à 23 heures. Peu après 2 heures du matin, Alexa était sur le départ. «Soudain, nous avons entendu des coups de feu et des cris. Quelqu’un a crié qu’il fallait se baisser.» Elle s’est alors allongée par terre et a immédiatement cherché à se mettre à l’abri. «Sur le moment, je n’ai pas compris que j’avais été touchée, j’étais sous l’effet de l’adrénaline», se remémore la jeune femme. «Ce n’est que plus tard que j’ai réalisé que je saignais.» Deux hommes se sont précipités à son secours. «Ils ont pris soin de moi. Je leur en suis tellement reconnaissante!»

Deux balles dans la hanche gauche

Arrivées sur place, les ambulances n'ont toutefois pas pu accéder directement au site, jugé trop dangereux. «Elles n'ont pas pu entrer. Les deux secouristes m'ont alors accompagnée vers l'avant, où je suis montée dans l'ambulance», raconte Alexa. Elle a finalement été transportée à l'hôpital vers 4h20.

«J'ai reçu deux balles au niveau de la hanche gauche. Elles m'ont simplement effleurée», raconte-t-elle avec un brin d'humour. Un ton léger qu'elle peut se permettre au vu de son état. «Tout cicatrise bien. Mardi, on retirera les drains et je devrais pouvoir sortir mercredi.»

Durant son séjour à l’hôpital, elle a été interrogée à plusieurs reprises par la police. Un médecin légiste lui a aussi rendu visite.

«Pourquoi quelqu’un ferait-il une chose pareille?»

Alexa a du mal à réaliser tout ce qu'il s'est passé. «Je n'ai pas encore vraiment réalisé ce qu'il s'est passé ni qui nous a tiré dessus. Je suis simplement contente que mes parents soient partis avant et qu'il ne leur soit rien arrivé.» Elle se dit très attristée et en pensée avec la victime, Maria, et les autres blessés.

L’annonce de l’arrestation d'un suspect est un véritable soulagement pour Alexa. Mais un élément la titille: «La découverte de deux calibres différents me fait toujours penser qu’il pourrait y avoir deux auteurs. J’espère simplement qu’ils ont arrêté la bonne personne et qu’il a réellement agi seul.»

Une autre question continue néanmoins de la tourmenter: «Pourquoi quelqu’un ferait-il une chose pareille? Quels que soient les problèmes ou les difficultés auxquels on est confronté dans la vie, il est toujours possible de demander de l’aide sans pour autant faire du mal aux autres.»