Une jeune Italienne de 22 ans a été tuée par balle lors d'une rave à Aarau, où cinq autres personnes ont été blessées. Maria S., installée en Suisse depuis un an, rêvait d'une vie stable après une enfance difficile en Italie.

«Elle avait un passé difficile, mais elle n'en avait pas honte»

«Elle avait un passé difficile, mais elle n'en avait pas honte»

Qendresa Llugiqi et Alexander Terwey

Alors que la «Aarauer Raves Vol7» touche à sa fin, des coups de feu éclatent dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h30 du matin. De véritables rafales résonnent dans le secteur de l'Aarauer Schachen (AG). Le bilan est lourd: une jeune femme perd la vie, tandis que cinq autres personnes sont blessées, certaines grièvement. La victime est une ressortissante italienne établie en Suisse, comme l'a précisé Michael Leupold, de la police cantonale argovienne, lors d'une conférence de presse tenue dimanche soir.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a confirmé dans la soirée que la victime était Maria S.*, âgée de 22 ans. «Mes pensées vont également aux autres blessés, parmi lesquels se trouvent deux ressortissants italiens, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans cette affaire dramatique», a ajouté Giorgia Meloni. Selon la police cantonale d'Argovie, parmi les blessés se trouvent quatre citoyens suisses et un citoyen allemand, âgés de 24 à 31 ans.

«Une jeune fille merveilleuse»

Marco** est l’une des personnes qui connaissaient Maria. Elle s’était installée à Oftringen (AG) il y a un an. Les deux étaient voisins. «C’était une jeune fille merveilleuse, elle aimait beaucoup les enfants», raconte Marco à Blick. «Elle passait aussi beaucoup de temps avec les miens.»

Maria et Marco n'étaient pas de simples voisins. Au fil du temps, ils étaient devenus amis. «J'ai moi-même vécu en Italie et je m'étais beaucoup attaché à elle», raconte-t-il. Maria était originaire d'Atri, une petite ville des Abruzzes. «Même si je suis plus âgé et que j'ai ma propre famille, Maria était toujours la bienvenue chez nous.»

La jeune femme de 22 ans était une grande fan de techno. «Elle adorait ce genre de soirées», explique Marco. «En général, elle n’hésitait pas à se rendre partout où elle avait la possibilité de participer à une rave.»

En quête d'une meilleure vie

La vie de Maria n'a pas toujours été joyeuse. Dans une interview accordée au quotidien «Corriere della Sera», une ancienne voisine de Maria raconte que la jeune femme a grandi dans la pauvreté, après le divorce de ses parents. «Elle avait un passé difficile, mais elle n'en avait pas honte. Elle savait ce qu'elle avait vécu et souhaitait simplement une nouvelle chance.» Selon elle, ces épreuves avaient contribué à forger le caractère de Maria, une jeune femme décrite comme particulièrement sûre d'elle et mature.

Une ancienne enseignante de Maria garde elle aussi un souvenir affectueux de la jeune femme. «Nous nous souvenons bien d'elle, une jeune fille joyeuse qui avait décidé de quitter les Abruzzes pour chercher du travail». Elle avait fait sa connaissance lorsqu'elle suivait une formation en gestion hôtelière à Atri, en Italie.

Selon le quotidien italien «Il Fatto Quotidiano», Maria serait arrivée en Suisse avec l'ambition d'y poursuivre ses études. Un projet qu'elle avait symbolisé par un tatouage portant les mots «Buena Suerte», qui signifient «Bonne chance».

«Elle était complètement seule»

Mais ses débuts en Suisse n'ont pas été de tout repos. «Elle n'avait pas de famille ici, explique Marco. Elle était complètement seule. Son soutien venait principalement de ses amis.» Sur le plan financier, Maria se trouvait également dans une situation précaire. «Elle cherchait du travail et enchaînait les petits boulots», poursuit Marco. Elle appréciait notamment son activité dans la restauration.

« Elle avait beaucoup de rêves, c'était vraiment quelqu'un de formidable Marco, ami et voisin de Maria S. »

«Elle rêvait d'un emploi stable, d'une maison, de quelque chose à elle, raconte quant à elle son ancienne voisine italienne. Elle voulait une famille et quelqu'un à ses côtés qui puisse lui apporter un peu de sécurité. Elle aspirait simplement à une vie tranquille.» Maria était par ailleurs une excellente cuisinière. «C'était une fille modeste, qui n'a jamais eu peur du travail et qui a tout fait pour réussir.»

Maria avait également donné un coup de main à plusieurs reprises au food truck de Marco. C'est par des voisins que ce dernier a appris son décès, confie-t-il, bouleversé, à Blick. «Elle avait beaucoup de rêves, c'était vraiment quelqu'un de formidable.»

* Nom connu de la rédaction

** Nom modifié