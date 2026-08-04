DE
FR

A 2500m d'altitude
Un randonneur fait une chute mortelle au Bettmerhorn (VS)

Lundi, un randonneur a fait une chute vertigineuse près du Bettmerhorn. Il a été mortellement blessé.
Publié: 17:50 heures
Des randonneurs ont retrouvé l'homme au Bettmerhorn. (Photo d'illustration)
Photo: Kantonspolizei Wallis
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
sda-logo.jpeg
Natalie Zumkeller et ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a fait une chute mortelle lundi au Bettmerhorn, au-dessus de Bettmeralp (VS). Il est tombé dans le vide à proximité de la station d'arrivée de la télécabine du Bettmerhorn, à une altitude d’environ 2500 mètres, indique mardi la police cantonale.

Ce sont des tiers qui ont découvert la victime et qui ont donné l’alerte. A leur arrivée sur place, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès du randonneur. L’identification formelle de la victime est en cours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus