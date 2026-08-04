Lundi, un randonneur a fait une chute vertigineuse près du Bettmerhorn. Il a été mortellement blessé.

Un randonneur fait une chute mortelle au Bettmerhorn (VS)

Un randonneur fait une chute mortelle au Bettmerhorn (VS)

Natalie Zumkeller et ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a fait une chute mortelle lundi au Bettmerhorn, au-dessus de Bettmeralp (VS). Il est tombé dans le vide à proximité de la station d'arrivée de la télécabine du Bettmerhorn, à une altitude d’environ 2500 mètres, indique mardi la police cantonale.

Ce sont des tiers qui ont découvert la victime et qui ont donné l’alerte. A leur arrivée sur place, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès du randonneur. L’identification formelle de la victime est en cours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.