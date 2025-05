Au menu de ce vendredi 30 mai: les Suisses et la prévoyance vieillesse, les suites à donner à la catastrophe de Blatten, une nouvelle candidature au Conseil d'Etat genevois, un festival littéraire et finalement, un peu de foot.

Trois Suisses sur dix qui arrivent à la retraite regrettent de ne pas avoir contracté un 3e pilier, alors qu'un cinquième de la population active ne se préoccupe pas du tout de la prévoyance vieillesse privée. Photo: Shutterstock

Un dernier petit effort avant le week-end, pour ceux qui n'y sont pas encore! Pour patienter, Blick avec le soutien de l’ATS, vous livrent les infos suisses incontournables de ce vendredi 30 mai. On y va:

1 Les Suisses anticipent-ils mal leur retraite?

Trois Suisses sur dix qui arrivent à la retraite regrettent de ne pas avoir contracté un 3e pilier, relèvent «24 Heures» et la «Tribune de Genève», reprenant un sondage de l'institut de recherche Sotomo diffusé mercredi dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Presque un retraité sur deux (47%) dit en outre regretter rétrospectivement les décisions prises dans le cadre de sa planification de la prévoyance retraite. L'enquête révèle encore qu'un cinquième de la population active ne se préoccupe pas du tout de la prévoyance vieillesse privée.

2 Vers une meilleure protection contre les catastrophes naturelles

Deux jours après la destruction du village de Blatten (VS) à la suite de l'éboulement d'une partie du glacier du Birch, le conseiller aux Etats valaisan Beat Rieder réclame vendredi dans la «Neue Zürcher Zeitung» davantage de moyens fédéraux pour la protection contre les dangers naturels dans les Alpes. Selon le Centriste, la Suisse a besoin de toute urgence de plus d'ouvrages de protection et de systèmes de surveillance couvrant l'ensemble du territoire. D'autant que ce genre de catastrophe pourrait se multiplier à l'avenir. Christophe Lambiel, professeur à l'université de Lausanne et spécialiste du pergélisol et de l'évolution des paysages alpins, estime notamment dans «Le Nouvelliste» et «ArcInfo» que l'accélération du mouvement du glacier du Birch est «clairement liée au réchauffement climatique».

3 Une candidature de droite d'un nouveau genre au Conseil d'Etat genevois

Candidat de l'UDC au Conseil d'Etat genevois, Lionel Dugerdil profite des ambitions bernoises de Céline Amaudruz, selon Blick. Le viticulteur incarne une offensive agrarienne et souverainiste, et table sur le soutien du PLR, mais aussi sur sa capacité à rallier le Centre. Pour le journaliste de Léman Bleu Pascal Décaillet, «cette droite n'a jamais été représentée au Conseil d'Etat.» A 43 ans, Lionel Dugerdil briguera le 28 septembre, face au Vert Nicolas Walder, le siège laissé vide le 7 mai par Antonio Hodgers.

4 La littérature suisse à l'honneur à Soleure

La 47e édition des Journées littéraires de Soleure, une vitrine de la littérature suisse et internationale de l'année écoulée, ouvre vendredi. Au total, 74 auteurs y présentent leurs œuvres, dont une vingtaine d'écrivains romands ou francophones. Cette année, l'événement s'articule autour d'un nouveau centre situé dans le parc du musée des beaux-arts de Soleure. Plus de 140 manifestations auront lieu jusqu'à dimanche.

5 Mission quasi impossible pour Aarau

Le FC Aarau a besoin vendredi d'un miracle pour arracher la promotion en Super League de football lors du barrage contre Grasshopper Zurich. La défaite 4-0 subie mardi à l'aller à Lugano (TI) paraît difficilement surmontable. Coup d'envoi du match retour, ce soir à 20h30 au stade du Brügglifeld, à Aarau.