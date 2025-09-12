Il y a une semaine, il n'était guère optimiste. Aujourd'hui, le ministre américain du Commerce Howard Lutnick évoque la possibilité d'un accord avec la Suisse dans le cadre du différend douanier.

1/4 Le ministre américain du Commerce Howard Lutnick est un peu plus optimiste que la semaine dernière concernant la Suisse. Photo: AFP

Lucien Fluri

«Je ne suis pas optimiste», avait déclaré Howard Lutnick, le secrétaire américain du Commerce lors de la venue aux Etats-Unis de Guy Parmelin, pour de nouvelles négociations sur les droits de douane. Une déclaration qui ne laissait entrevoir que très peu d'espoir pour la suite de cette affaire.

Ce vendredi, Howard Lutnick s'est à nouveau exprimé sur la Suisse auprès de la chaîne de télévision américaine CNBC – très brièvement, certes, mais avec un peu plus d'optimisme tout de même.

Le confident de Trump a parlé de pays avec lesquels un accord pourrait tout de même être conclu prochainement, comme l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan... ou la Suisse. «Nous conclurons probablement un accord avec la Suisse. Nos négociations trouveront leur voie avec le temps.», a déclaré le secrétaire américain du Commerce sans donner plus de détail.

Le patron de la Fifa à la rescousse?

On peut toutefois supposer que la dernière offre de Guy Parmelin a été mieux accueillie que la première. Entre-temps, les efforts se poursuivent en Suisse pour parvenir à un accord.

Cette semaine, le patron de la Fifa Gianni Infantino a été aperçu dans le bureau du ministre de l'Économie, comme l'a rapporté SRF. Infantino est directement en contact avec Trump et le Valaisan pourrait donc être prochainement utilisé pour défendre les intérêts de la Suisse.