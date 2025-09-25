Une Ferrari de luxe immatriculée en Suisse a coûté cher à son conducteur. Les douanes lui ont facturé plus de 100'000 francs pour taxes non payées et amende, soulignant les règles strictes d'importation de véhicules hors UE.

Il traverse la frontière en Ferrari et se retrouve avec une facture salée

Il traverse la frontière en Ferrari et se retrouve avec une facture salée

Cette Ferrari n'était pas déclarée lors du passage de la frontière. Photo: Hauptzollamt Singen

Johannes Hillig

Début septembre, un homme domicilié au Luxembourg a franchi la frontière entre la Suisse et l’Allemagne au volant d’une Ferrari noire d’une valeur estimée à 195'000 francs suisses, soit environ 207'000 euros. Les douaniers allemands ont immédiatement arrêté le véhicule de luxe et constaté que cette Ferrari immatriculée en Suisse n’avait pas été déclarée lors de son entrée sur le territoire allemand.

«Ce n’est que dans quelques cas exceptionnels que des véhicules immatriculés en dehors de l’UE peuvent être conduits par des personnes résidant dans l’UE sans être soumis à des droits de douane lors de leur première importation. Dans ce cas précis, ces exceptions ne s’appliquent pas», a expliqué le Bureau de douane allemand dans un communiqué.

Une lourde addition sur place

Le conducteur, âgé d’une soixantaine d’années, a dû régler une somme colossale: environ 124'000 euros (115'000 francs suisses). Ce montant comprenait 64'000 euros (59'000 francs) de taxes d’importation et 60'000 euros (56'000 francs) d’amende. Par ailleurs, une procédure pénale a été ouverte contre le propriétaire de la Ferrari.

«Le voyageur a pu s’acquitter des taxes et de la garantie sur place, et poursuivre ensuite son trajet au volant de la voiture de sport noire», a précisé le Bureau de douane.