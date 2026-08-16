Belinda Bencic abandonne, Simona Waltert s'incline

La journée de samedi n'a pas souri aux Suissesses dans le WTA 1000 de Cincinnati. Belinda Bencic a abandonné après le premier set face à la Française Loïs Boisson, alors que Simona Waltert a logiquement subi la loi de Jessica Pegula au 2e tour.
Quatre jours n'auront donc logiquement pas suffi à Belinda Bencic (WTA 12) pour se remettre de la blessure à la hanche qui l'avait contrainte à déclarer forfait avant son quart de finale à Toronto. Samedi à Cincinnati, la St-Galloise a jeté l'éponge après avoir perdu la première manche (6-3) face à Loïs Boisson (WTA 281).
La championne olympique de Tokyo 2021 arborait il est vrai d'imposants bandages tout autour de son genou gauche, et peinait à se déplacer sur le court. Elle a arrêté les frais à l'issue du premier set, ne souhaitant pas prendre plus de risques alors que l'US Open débutera dans tout juste deux semaines à New York.
Simona Waltert (WTA 87) s'est pour sa part inclinée 6-3 6-2 devant l'Américaine Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale et exemptée comme Belinda Bencic de 1er tour dans l'Ohio. La Grisonne a souffert sur son service: elle a concédé pas moins de six breaks, commettant 11 doubles fautes au total.