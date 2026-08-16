Belinda Bencic abandonne, Simona Waltert s'incline

Belinda Bencic est contrainte à l’abandon à Cincinnati face à la Française Loïs Boisson après un set perdu 6-3. Handicapée par une blessure à la hanche, elle préserve ses chances pour l’US Open dans deux semaines.

ATS Agence télégraphique suisse

La journée de samedi n'a pas souri aux Suissesses dans le WTA 1000 de Cincinnati. Belinda Bencic a abandonné après le premier set face à la Française Loïs Boisson, alors que Simona Waltert a logiquement subi la loi de Jessica Pegula au 2e tour.

Quatre jours n'auront donc logiquement pas suffi à Belinda Bencic (WTA 12) pour se remettre de la blessure à la hanche qui l'avait contrainte à déclarer forfait avant son quart de finale à Toronto. Samedi à Cincinnati, la St-Galloise a jeté l'éponge après avoir perdu la première manche (6-3) face à Loïs Boisson (WTA 281).

La championne olympique de Tokyo 2021 arborait il est vrai d'imposants bandages tout autour de son genou gauche, et peinait à se déplacer sur le court. Elle a arrêté les frais à l'issue du premier set, ne souhaitant pas prendre plus de risques alors que l'US Open débutera dans tout juste deux semaines à New York.

Simona Waltert (WTA 87) s'est pour sa part inclinée 6-3 6-2 devant l'Américaine Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale et exemptée comme Belinda Bencic de 1er tour dans l'Ohio. La Grisonne a souffert sur son service: elle a concédé pas moins de six breaks, commettant 11 doubles fautes au total.