DE
FR

WTA 1000 de Cincinnati
Belinda Bencic abandonne, Simona Waltert s'incline

Belinda Bencic est contrainte à l’abandon à Cincinnati face à la Française Loïs Boisson après un set perdu 6-3. Handicapée par une blessure à la hanche, elle préserve ses chances pour l’US Open dans deux semaines.
Publié: 07:18 heures
Belinda Bencic a abandonné après le premier set face à la Française Loïs Boisson.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La journée de samedi n'a pas souri aux Suissesses dans le WTA 1000 de Cincinnati. Belinda Bencic a abandonné après le premier set face à la Française Loïs Boisson, alors que Simona Waltert a logiquement subi la loi de Jessica Pegula au 2e tour.

Quatre jours n'auront donc logiquement pas suffi à Belinda Bencic (WTA 12) pour se remettre de la blessure à la hanche qui l'avait contrainte à déclarer forfait avant son quart de finale à Toronto. Samedi à Cincinnati, la St-Galloise a jeté l'éponge après avoir perdu la première manche (6-3) face à Loïs Boisson (WTA 281).

La championne olympique de Tokyo 2021 arborait il est vrai d'imposants bandages tout autour de son genou gauche, et peinait à se déplacer sur le court. Elle a arrêté les frais à l'issue du premier set, ne souhaitant pas prendre plus de risques alors que l'US Open débutera dans tout juste deux semaines à New York.

Simona Waltert (WTA 87) s'est pour sa part inclinée 6-3 6-2 devant l'Américaine Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale et exemptée comme Belinda Bencic de 1er tour dans l'Ohio. La Grisonne a souffert sur son service: elle a concédé pas moins de six breaks, commettant 11 doubles fautes au total.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus