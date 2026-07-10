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Direction la finale
Alexander Zverev met fin au rêve d'Arthur Féry

Alexander Zverev (ATP 3) s'est qualifié pour la finale de Wimbeldon vendredi. L'Allemand a mis fin au rêve du Britannique Arthur Féry (ATP 114) en le battant 7-6 (7/0) 6-2 6-4.
Publié: 17:55 heures
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Alexander Zverev jouera la finale de Wimbledon.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur à Roland-Garros et désormais finaliste à Wimbledon, tout continue à fonctionner comme sur des roulettes pour l'Allemand de 29 ans.

Il faut dire que la tâche du numéro 3 mondial n'était pas la plus difficile avec ce match face à la sensation Arthur Féry. Le Franco-Britannique, qui aura 24 ans dimanche, a résisté une manche. Mené 3-1 après avoir perdu son engagement, il est parvenu à breaker Zverev et à s'offrir un tie-break. Mais ce jeu décisif ne s'est absolument pas passé comme il l'aurait souhaité, puisque Zverev l'a emporté 7-0.

Au cours du deuxième set, Féry a cédé deux fois son service. Dans le troisième, un break blanc de Zverev à 2-2 a suffi au bonheur de l'Allemand qui connaîtra son adversaire en finale après la deuxième demi-finale qui oppose le numéro un mondial Jannik Sinner à Novak Djokovic.

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