Dominic Stricker a vibré avec la Nati à Wimbledon

1/7 Dominic Stricker n'est pas seulement attiré par la surface verte de Wimbledon – il regarde actuellement aussi de très près les pelouses de l'Euro en Allemagne.

Marco Pescio

L'hébergement de Dominic Stricker pendant Wimbledon ne pourrait pas mieux correspondre à sa deuxième grande passion en dehors du tennis. Le Bernois de 21 ans habite dans un hôtel situé entre les quartiers londoniens de Chelsea et de Fulham, non loin du légendaire Stamford Bridge, le stade des Blues. Et il est clair que Stricker, grand fan de football et supporter avoué de Young Boys, suit actuellement de près l'Euro en Allemagne. Et pas seulement de manière superficielle.

Lorsqu'il a tenu sa conférence de presse samedi dernier, lors du grand Media Day à Wimbledon, il ne restait plus que quelques heures avant le coup d'envoi du huitième de finale de l'Euro entre l'équipe de Suisse et l'Italie. Juste après le rendez-vous avec les médias, Stricker s'est renseigné: «Savez-vous déjà qui va jouer à droite à la place de Silvan Widmer, suspendu? Je me le demande encore.»

En début de soirée, Stricker a regardé le match avec son entraîneur Dieter Kindlmann et le staff au bar de l'hôtel. Et malgré les taquineries réciproques, tous les membres de l'équipe étaient satisfaits à la fin de la journée – car le pays d'origine de Kindlmann, l'Allemagne, s'est également qualifié pour les quarts de finale.

«Avant le début du tournoi, j'avais parié sur la France»

Le football est de toute façon un sujet permanent dans l'équipe Stricker. Kindlmann est un fan du Bayern et a récemment déclaré à Blick que lui et Domi rêvaient d'un duel de Ligue des champions entre les Munichois et YB. Le physiothérapeute Philipp Purkert soutient lui le Dynamo Dresde.

La passion de Stricker pour le football va si loin qu'il s'est même rendu à Londres début juin pour assister à la finale de la Ligue des champions entre Dortmund et le Real Madrid (0-2) au stade de Wembley. Kindlmann, supporter du Bayern, a quant à lui renoncé à se rendre au match de son rival.

Et que pense Stricker de la suite de l'Euro? «Avant le début du tournoi, j'avais pronostiqué que la France serait championne d'Europe. Mais maintenant, j'ai revu mon opinion. Je dis que ce sont les Espagnols qui vont le faire.» Mais le patriote en lui s'exprime encore – et il dit en riant: «Ou la Suisse! Mais pour cela, il faudrait que beaucoup de choses se passent bien. La performance contre l'Italie était toutefois déjà solide.» Samedi, lors du duel contre l'Angleterre, il croisera à nouveau les doigts.