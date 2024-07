«On est comme le bon vin, on s'améliore avec l'âge»

77 ans d'expérience. Avec Stan Wawrinka et Gaël Monfils, ce sont les deux joueurs les plus âgés du circuit qui s'affrontent à Wimbledon. Mais c'est aussi un duel entre deux amis.

1/7 Gaël Monfils et Stan Wawrinka s'entendent à merveille en privé. Ils se rencontrent maintenant à Wimbledon.

Marco Pescio

Stan Wawrinka et Gaël Monfils se sont déjà affrontés en duel sur le circuit ATP, alors que la star montante du tennis suisse Dominic Stricker n'avait que cinq ans. En août 2007, ils ont croisé le fer pour la première fois à New Haven (USA). Aujourd'hui, 17 ans et cinq autres duels plus tard, ils se rencontrent à nouveau au deuxième tour de Wimbledon. On ne peut pas faire plus vieux jeu.

Wawrinka est le joueur le plus âgé du tableau de Wimbledon et du top 100 du classement mondial. Monfils, qui aura bientôt 38 ans, le suit directement dans le classement par âge. Le Vaudois et le Français sont des compagnons de route de longue date, ils ont déjà effectué des dizaines de séances d'entraînement ensemble – et ils sont même liés par leur camp de base. Monfils habite depuis 20 ans en Suisse romande, la patrie de «Stan the Man».

«Ce sera une rencontre intéressante, nous nous connaissons par cœur, avoue Wawrinka avec un sourire en coin. Après tant de temps, nous ne pouvons plus nous surprendre mutuellement sur le court.» Au niveau des affrontements entre les deux, c'est 3 partout. La dernière rencontre ayant été remportée par Monfils. Et cela justement dans une finale. C'était en 2019 à Rotterdam.

«Nous allons de nouveau nous amuser»

Mais Wawrinka a depuis longtemps pardonné à son ami. Avant le match de mercredi contre Monfils, il déclare: «Je l'apprécie beaucoup en tant que personne, j'aime sa personnalité et j'aime l'énergie qu'il dégage.» Et le Français ne tarde pas à lui rendre la pareille: «Stan est un ami, en fait plus que ça. Il sait que je l'admire beaucoup. Quoi qu'il arrive sur le terrain: je sais que nous allons nous amuser. Nous rirons à nouveau.»

L'âge? Cela ne joue pas un rôle prépondérant, souligne Monfils: «Nous ne sommes plus tous les deux au zénith de nos capacités, mais nous allons tout faire pour pouvoir continuer à jouer le plus longtemps possible.» Wawrinka, justement, a souligné une fois de plus après sa victoire en ouverture à Wimbledon que sa passion pour le tennis continue de le motiver énormément.

Et à propos de vieillissement. Déjà lorsque Wawrinka a fêté son 35e anniversaire en 2020, Monfils a fait allusion à l'élan éternel du duo dans un message de félicitations. Il a dit dans la vidéo du téléphone portable: «Nous sommes comme le vin, nous nous améliorons avec le temps.»