Dominic Stricker quitte le terrain après sa défaite au 1er tour.

Dominic Stricker, qui n'a repris la compétition qu'il y a un mois après des problèmes de dos persistants, n'est entré dans le match que vers la fin face à Arthur Fils (ATP 34), de presque deux ans son cadet. Mais il a dû mettre les voiles après 2h05 de jeu.

Dans les deux premiers sets, Dominic Stricker n'a eu aucune chance. Il n'a trouvé aucun rythme, surtout sur le service de son adversaire, après que les deux joueurs ont dû attendre près de trois heures le début de leur match en raison d'une pluie fine qui ne cessait de tomber. Le Suisse a dû lui-même concéder trois fois son service à 1-3 dans la première manche, puis à 0-1 et 0-3 dans la deuxième, et s'est retrouvé ainsi rapidement mené. «J'ai dû lutter contre mes nerfs dans le premier et le deuxième set, cela fait mal», a déclaré Stricker après cette amère défaite.

Des fautes au service et en revers

À partir du troisième set, le vent tourne. Stricker fait désormais jeu égal avec son adversaire. Après un break à 5-3, il réduit le score. Mais à la fin, il ne peut plus rattraper son début de match raté. Après avoir manqué une occasion de revenir à 5-5 dans le quatrième set, Stricker commet une double faute, puis une simple faute en revers.

Le Bernois paie aussi à ce moment-là le prix de sa longue pause due à une blessure et du manque d'automatismes qui en découle. Depuis son retour, il n'a gagné qu'un seul match lors de trois tournois Challenger qu'il a disputés auparavant. Malgré tout, le jeune homme de 21 ans peut aussi tirer du positif de sa prestation: «Je n'ai pas eu de problèmes avec mon corps. Je me sentais très en forme. J'ai pu tenir tête à un joueur de haut niveau, je peux construire sur cette base.»

Comme il avait atteint pour la première fois le 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem l'année dernière sur le gazon londonien, il va maintenant reculer à la 170e place du classement ATP.

Des apparitions en Suisse à suivre

A court terme, cela n'est pas alarmant, Stricker peut encore utiliser son classement protégé (94) lors de huit autres tournois. Mais à moyen terme, il a évidemment besoin de remporter à nouveau des victoires pour gagner des points et de la confiance.

Les prochains tournois au programme de Stricker se dérouleront en Suisse, sur terre battue. Du 15 au 21 juillet se déroulera le tournoi ATP 250 de Gstaad, suivi la semaine suivante par le Challenger de Zoug. «Je vais maintenant me préparer sur terre battue et je me réjouis énormément de jouer à domicile et de montrer ce dont je suis capable», déclare Stricker en se projetant dans l'avenir.