Andrey Rublev pète les plombs et se fait mal au genou

Andrey Rublev pète les plombs et se fait mal au genou

1/4 Andrei Rublev a complètement perdu les pédales lors de sa défaite à Wimbledon.

Cédric Heeb

Cela fait mal rien qu'en le regardant: la star russe du tennis Andrey Rublev se frappe soudainement la raquette sur le genou pendant son match du premier tour. Sept fois. Avec force.

La scène se produit alors que le score est de 1-3 dans le troisième set contre Francisco Comesana (ATP 122). Le Russe sert alors qu'il a une balle de break contre lui. Il rate un revers et se punit ensuite lui-même. Au changement de côté, le téléspectateur voit que Rublev saigne au genou. Ce n'est pas étonnant.

Justification pour le pétage de plomb

«Je ne l'aurais pas fait si j'avais eu le droit de frapper la raquette au sol», explique le No 7 mondial après le match qu'il a perdu en quatre sets. «A ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir et j'ai dû laisser sortir mes émotions», a poursuivi Rublev. Son genou va bien, assure-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Rublev s'autoflagelle. En novembre 2023, alors qu'il affrontait Carlos Alcaraz lors des ATP Finals, il s'est frappé plusieurs fois le genou avec sa raquette. Et lors du dernier tournoi du Grand Chelem, lorsqu'il a été éliminé au 3e tour des Internationaux de France, il a également laissé éclater sa frustration sur son genou.