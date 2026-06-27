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Une victoire en deux sets
Alejandro Davidovich décroche son premier titre à Majorque

Après cinq défaites en finale, Alejandro Davidovich (ATP 25) décroche enfin son premier titre ATP à Majorque. L’Espagnol a battu l’Américain Ethan Quinn (ATP 63) en deux sets, 7-6 6-3.
Publié: il y a 41 minutes
Après cinq défaites en finale, Alejandro Davidovich (ATP 25) décroche enfin son premier titre ATP à Majorque.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Après cinq défaites en finales (dont quatre en 2025), Alejandro Davidovich s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 en 1h43, pour sa première confrontation contre l'Américain de 22 ans.

Avant cela, Davidovich s'était incliné en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue) en 2022, et à Delray Beach (Floride), Acapulco (Mexique), Washington et Bâle, tous sur surface dure et en 2025.

Avec ce premier titre ATP, l'Espagnol grimpera à la 23e place mondiale dès lundi, au moment de débuter Wimbledon, alors qu'Ethan Quinn atteindra la 47e place, son meilleur classement.

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