Madison Keys domine Tatjana Maria pour un 11e titre

ATS Agence télégraphique suisse
A deux jours du début de Wimbledon, l'Américaine Madison Keys (27e mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA 250 sur le gazon anglais d'Eastbourne en battant en finale l'Allemande Tatjana Maria (112e) 7-5 6-4.
A 31 ans, Madison Keys remporte le 11e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA, le premier depuis son sacre à l'Open d'Australie en 2025, son seul titre du Grand Chelem.
Grâce à son titre à Eastbourne, Keys abordera Wimbledon, où ses meilleurs résultats sont deux quarts de finale en 2015 et 2023, à partir de lundi à la 26e place mondiale. Elle y affrontera au 1er tour sa compatriote Kayla Day (138e), passée par les qualifications.
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