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Il a séché un match d'exhibition
Novak Djokovic sème la confusion avant le début de Wimbledon

Novak Djokovic sème la confusion puisque, mercredi, il devait jouer au Giorgio Armani Tennis Classic à Londres. Mais son nom a soudainement disparu de la liste des participants et, à la place, il a publié des photos de son entraînement à Wimbledon.
Publié: 15:33 heures
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Novak Djokovic s'entraîne sur le Court central de Wimbledon après avoir annulé au dernier moment sa participation à un tournoi d'exhibition.
Photo: Getty Images
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Cédric Heeb

Que se passe-t-il avec Novak Djokovic? Mercredi, le Serbe aurait dû affronter le Russe Karen Khachanov lors d'un tournoi de gala au Royaume-Uni. Mais son nom a soudainement disparu de la liste des participants.

Les organisateurs du Giorgio Armani Tennis Classic n'ont pas donné les raisons de ce forfait. «Le roi est de retour», annonçait encore lundi le communiqué. Mais il n’est pas venu. Cela aurait été le seul tournoi de préparation pour le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem avant Wimbledon, qui débute lundi prochain. Il n’a participé à aucun tournoi ATP sur gazon.

Il n’est certes pas inhabituel que le joueur de 39 ans ne s’inscrive pas à un tournoi sur gazon avant celui de Church Road. Mais Novak Djokovic n’a plus disputé de match officiel depuis son élimination au troisième tour de Roland-Garros face à Joao Fonseca.

Des photos à l'entraînement

Une blessure ne semble toutefois pas être à l’origine de ce forfait. En effet, jeudi, Djokovic a publié des photos de lui à l'entraînement à Wimbledon.

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Dans sa story, il partage également deux vidéos de la chaîne officielle du tournoi: l’une où on le voit jouer au football dans la zone d’échauffement, et l’autre où il fait son entrée sur le Court Central aux côtés du n° 1 mondial Jannik Sinner.

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La saison du joueur aux 101 titres s'est avérée jusqu'à présent tout sauf facile. Une blessure persistante à l’épaule n’a cessé de lui causer des soucis. Il n’a ainsi participé qu’à quatre tournois en 2026: l’Open d’Australie (finale), Indian Wells (huitièmes de finale), Rome (2e tour) et Roland-Garros (3e tour).

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