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En quatre sets
Jannik Sinner bat Alexander Zverev et gagne Wimbledon pour la deuxième année d'affilée

Jannik Sinner, numéro 1 mondial, triomphe à Wimbledon pour la deuxième année consécutive, battant Alexander Zverev en quatre sets dimanche à Londres. A 24 ans, il décroche son cinquième titre en Grand Chelem.
Publié: il y a 52 minutes
L'Italien remporte son 5e titre en Grand Chelem.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le N.1 mondial Jannik Sinner a décroché son deuxième titre d'affilée à Wimbledon et son cinquième sacre en Grand Chelem en dominant dimanche à Londres le champion de Roland-Garros Alexander Zverev (3e) en quatre sets 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4.

Le patron du circuit décroche à 24 ans son sixième trophée de la saison, après s'être déjà adjugé les cinq premiers Masters 1000 de l'année. Il n'avait plus remporté de tournoi du Grand Chelem depuis son premier sacre à Londres en juillet 2025.

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