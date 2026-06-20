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Malgré un score en baisse
Wyndham Clark domine avec 4 coups d'avance à mi-parcours

Wyndham Clark domine l'US Open à Southampton avec quatre coups d'avance après deux tours. Auteur d'une carte de 69 vendredi, il conserve la tête malgré un score en baisse par rapport à son impressionnant 64 initial.
Publié: il y a 10 minutes
Wyndham Clark domine l'US Open à Southampton avec quatre coups d'avance après deux tours.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Wyndham Clark compte, comme jeudi soir, quatre coups d'avance en tête à mi-parcours de l'US Open après le 2e tour disputé à Southampton vendredi. Il affiche le meilleur score après 36 trous d'un US Open disputé sur le parcours exigeant de Shinnecock.

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L'Américain de 32 ans avait remporté l'US Open en 2023, et dit se présenter en quête de rachat après avoir endommagé de frustration un casier l'an passé lors du tournoi disputé à Oakmont. Il a rendu vendredi une carte de 69 (-1), beaucoup moins bonne qu'au premier tour (64) mais suffisante pour rester confortablement en tête.

Quatre joueurs partagent la deuxième place: l'Anglais Matt Fitzpatrick, le Sud-Coréen Kim Tom et les Américains Xander Schauffele et Sam Stevens. Leur compatriote Collin Morikawa suit un coup plus loin.

Disputer la victoire

Rory McIlroy a reculé à la 11e place avec une carte de 71, à sept coups de Clark, mais reste confiant avec «de bonnes chances» de disputer la victoire. Après son premier tour raté, le no 1 mondial Scottie Scheffler s'est lui réveillé avec une carte de 68, de quoi rejoindre McIlroy à la 11e place. Le champion en titre JJ Spaun n'a pas franchi le cut, tout comme Bryson DeChambeau et Jon Rahm.

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