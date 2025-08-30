DE
FR

«Ça a été un match très dur»
Jannik Sinner qualifié pour les huitièmes malgré un premier accroc

Le no 1 mondial Jannik Sinner a franchi le troisième tour de l'US Open samedi face au Canadien Denis Shapovalov (ATP 27) 5-7 6-4 6-3 6-3. Ceci malgré un début de match difficile.
Publié: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
Jannik Sinner continue sa route à New York
Photo: Kirsty Wigglesworth
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Convoqué pour la troisième fois d'affilée en matinée, l'Italien a eu du mal à entrer dans la partie, au point d'être rapidement mené 4-1. Face à un joueur qui n'a perdu que quatre fois cette année, dont une sur abandon après un malaise, le Canadien s'est montré offensif, décidé à se créer des situations favorables. Sinner a répondu, mais trop tard pour sauver le premier set. Ont suivi des échanges d'une grande intensité, avec quelques coups spectaculaires, au filet notamment.

A lire aussi
Une entame d'US Open expéditive pour Jannik Sinner
Pas de problème pour l'Italien
Une entame d'US Open expéditive pour Jannik Sinner
Jannik Sinner fonce au troisième tour de l'US Open
Tranquille, Jannik Sinner!
Jannik Sinner fonce au troisième tour de l'US Open

Sans dominer, le Tyrolien est parvenu à installer son jeu, avec ses fameux décalages dévastateurs, pour se qualifier en huitièmes de finale. «Ca a été un match très très dur, a expliqué le vainqueur après sa rencontre. Je savais qu'il fallait que je joue à très haut niveau.»

En cas de défaite, l'Italien était assuré de perdre sa place de numéro un mondial au bénéfice de son grand rival Carlos Alcaraz (no 2).

Il suffit à l'Espagnol de faire aussi bien que Sinner à l'US Open pour récupérer le trône mondial, après avoir été éliminé dès le deuxième tour l'an dernier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus