Une entame d'US Open expéditive pour Jannik Sinner

Pas de problème pour Jannik Sinner.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Le milieu s'interrogeait sur l'état de forme exact du gagnant de Wimbledon, qui a été contraint à l'abandon en finale du tournoi de Cincinnati, pris par un «virus». Le Tyrolien a indiqué, en fin de semaine dernière, ne pas être encore «à 100%».
Mais le tenant du titre à New York a bien vite rassuré ses fans. Il s'est imposé avec autorité.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole