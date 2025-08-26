DE
Pas de problème pour l'Italien
Une entame d'US Open expéditive pour Jannik Sinner

Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas connu le moindre problème pour son entrée en lice à l'US Open. L'Italien a dominé le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89) en trois sets, 6-1 6-1 6-2.
Pas de problème pour Jannik Sinner.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le milieu s'interrogeait sur l'état de forme exact du gagnant de Wimbledon, qui a été contraint à l'abandon en finale du tournoi de Cincinnati, pris par un «virus». Le Tyrolien a indiqué, en fin de semaine dernière, ne pas être encore «à 100%».

Mais le tenant du titre à New York a bien vite rassuré ses fans. Il s'est imposé avec autorité.

