Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Félix Auger-Aliassime s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open en battant Alex De Minaur. Il y défiera le numéro un mondial Jannik Sinner, toujours inarrêtable et désormais en quête d’un record détenu par Roger Federer.

1/8 Jannik Sinner est inarrêtable à l'US Open. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA et AFP

Démonstration de force de Jannik Sinner

Nouvelle démonstration de puissance de Jannik Sinner (ATP 1). Le tenant du titre a remporté à toute vitesse le premier quart de finale 100% italien de l’histoire du Grand Chelem à l’US Open. Le numéro un mondial s’est imposé 6-1, 6-4, 6-2 face à Lorenzo Musetti (ATP 10) et a pu préserver ses forces en vue de sa demi-finale contre Félix Auger-Aliassime.

«C’était une performance solide, vraiment très forte de ma part», a déclaré Jannik Sinner. «Certains Italiens chez eux n’ont certainement pas bien dormi cette nuit.» Après seulement 1h59 de jeu, le Tyrolien du Sud a converti sa première balle de match contre Lorenzo Musetti. Il signe ainsi sa 16e victoire en 16 matchs face à un compatriote sur le circuit ATP, et mène désormais 3-0 dans les confrontations directes avec Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner a d’abord écrasé son adversaire d’un an son cadet avec une intensité impressionnante: en 27 minutes, le premier set était déjà plié. Lorenzo Musetti a ensuite mieux servi, mais n’a jamais vraiment inquiété le numéro un mondial, toujours maître du jeu.

Compagnon de Jannik Sinner en Coupe Davis l’an passé, Lorenzo Musetti n’aura été qu’une étape intermédiaire sur la route du numéro un mondial. Désormais, l’Italien vise plus grand. Jusqu’ici, seul Roger Federer a réussi à remporter l’Open d’Australie et l’US Open deux années consécutives (2006 et 2007). Jannik Sinner est à deux succès de l’imiter.

Le Sud-Tyrolien peut aussi devenir le quatrième homme de l’ère Open à atteindre la finale des quatre tournois majeurs dans la même saison, après Rod Laver (1969), Roger Federer (2006, 2007, 2009) et Novak Djokovic (2015, 2021, 2023).

Amanda Anisimova prend sa revanche

La gifle subie à Wimbledon était restée en travers de sa gorge. Battue sèchement 6-0, 6-0 en finale par Iga Swiatek (WTA 2), Amanda Anisimova (WTA 9) a pris sa revanche à New York.

L’Américaine a dominé la Polonaise en deux sets, 6-4, 6-3. Après avoir manqué deux balles de match, elle a conclu sur un coup de filet gagnant inatteignable. Grâce à cette victoire, Amanda Anisimova se hisse pour la première fois en demi-finale de l’US Open, dépassant son meilleur résultat jusque-là (3e tour).

Naomi Osaka veut prolonger sa série

En demi-finale, Amanda Anisimova affrontera Naomi Osaka (WTA 24). La Japonaise, ancienne numéro un mondiale, s’est imposée 6-4, 7-6 (7-3) contre Karolina Muchova (WTA 13). Après un début difficile, la Tchèque a mieux résisté, mais Naomi Osaka a tenu bon dans les moments-clés.

Quadruple lauréate en Grand Chelem, la Japonaise vise un premier titre majeur en tant que mère. Et elle peut croire à son destin: chaque fois qu’elle a atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem, elle a fini par soulever le trophée.

La malédiction des quarts de finale continue pour Alex De Minaur

Félix Auger-Aliassime (ATP 27) disputera sa deuxième demi-finale à l’US Open. Le Canadien s’est imposé face à Alex De Minaur (ATP 8) en quatre sets serrés: 4-6, 7-6 (9-7), 7-5, 7-6 (7-4).

Pour son premier quart de finale en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2022, Félix Auger-Aliassime a mieux géré les moments de tension grâce à un service plus solide. L’Australien, lui, a souffert sur ses mises en jeu, particulièrement dans les deux dernières manches.

La pression s’est fait sentir des deux côtés. Le Canadien n’a pas retrouvé toute la qualité de son jeu passé, mais ce quart de finale représente déjà une forme de renaissance pour lui, longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis mondial.

Alex De Minaur, qui avait facilement battu Leandro Riedi en huitième de finale, se retrouve pour la sixième fois en quart de finale d’un Grand Chelem. Mais il n’a toujours pas franchi ce cap. Mercredi, il a certes remporté son premier set à ce stade d’un tournoi majeur, mais la déception prime encore. Sa régularité reste néanmoins impressionnante: lors des sept derniers Majeurs, il a atteint cinq fois les quarts de finale.