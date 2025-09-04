Iga Swiatek, no 2 mondiale, a été éliminée en quart de finale de l'US Open par Amanda Anisimova. L'Américaine a pris sa revanche après sa défaite humiliante à Wimbledon en battant la Polonaise 6-4, 6-3. Elle affrontera Karolina Muchova on Naomi Osaka en demi-finale.

Humiliée à Wimbledon, Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Amanda Anisimova a lavé l'affront subi à Wimbledon. Photo: keystone-sda.ch

AFP

Iga Swiatek (2e mondiale) a été éliminée mercredi en quart de finale de l'US Open par Amanda Anisimova (9e), qu'elle avait battue 6-0, 6-0 en finale du dernier tournoi de Wimbledon. C'est un coup d'arrêt pour la Polonaise, battue 6-4, 6-3, qui était considérée comme la joueuse en forme du moment, forte de ses succès à Wimbledon et Cincinnati.

Dès les premiers échanges, l'Américaine a proposé un jeu très appliqué, face à une Swiatek empruntée et trahie par sa mise en jeu (50% de premières balles passées). La sextuple lauréate en Grand Chelem a particulièrement pêché sur les points importants, sous la pression d'Anisimova.

Jusqu'ici, la Floridienne d'adoption n'avait pas fait mieux qu'un huitième de finale à New York, il y a cinq ans. «C'est vraiment un rêve de pouvoir revenir de cette façon après Wimbledon», a commenté Anisimova après son succès. L'Américaine rencontrera la gagnante du quart de finale opposant mercredi Karolina Muchova, tête de série N.11, et Naomi Osaka (N.23).