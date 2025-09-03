Novak Djokovic n'en finit plus de faire tomber des records

À 38 ans, Novak Djokovic peut être comparé à un bon vin. Le serbe s'est offert trois nouveaux records en Grand Chelem la nuit dernière à l'US Open lors de sa qualification pour les demi-finales.

Robin Smania

Novak Djokovic écrit encore un peu plus dans l'histoire du tennis. Dans la nuit de mardi à mercredi, à New York, le Serbe s'est défait de son adversaire Taylor Fritz en 4 sets (6-3 7-5 3-6 6-4) en quart de finale de l'US Open.

«Djoko» rejoint donc les demi-finales d'un Grand Chelem pour la 53e fois de sa carrière. Il devient le recordman absolu femmes et hommes confondus. Il devance Chris Evert avec 52 demi-finales, Roger Federer avec 46, Martina Navratilova avec 44 et Serena Williams avec 40.

Mais ce n'est pas le seul record à être tombé cette nuit sur les courts de Flushing Meadows. Sa première demi-finale de Grand Chelem (Roland Garros 2007 et la dernière (US Open 2025) sont espacées de 18 ans et 98 jours, ce qui constitue un autre record.

Et la cerise sur le gâteau: à 38 ans et 104 jours, il devient donc le joueur le plus vieux à s'être hissé jusqu'à la demi-finale des quatre Grands Chelems de la même année. Fait amusant: le Serbe détient depuis 2008 le record du joueur le plus jeune à atteindre les demi-finales des quatre tournois majeurs.