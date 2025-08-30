DE
FR

Son adversaire abandonne
Leandro Riedi arrive en huitièmes de finale

Leandro Riedi est en huitièmes de finale de l'US Open! Le Thurgovien de 23 ans a bénéficié de l'abandon du Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76) pour se hisser parmi les seize meilleurs.
Publié: 22:33 heures
Partager
Écouter
Leandro Riedi est en huitièmes de finale à New York
Photo: Kirsty Wigglesworth
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir effectué une magnifique remontée au tour précédent face à l'Argentin Cerundolo, Riedi a cette fois profité de la santé chancelante de son adversaire.

A lire aussi
Jérôme Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale de l'US Open
Fritz était trop fort
Jérôme Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale de l'US Open
Un supporter suspect perturbe le match de Leandro Riedi
«Faites-le partir»
Encouragé par un supporter, Leandro Riedi demande son expulsion

Et dire que le Thurgovien, 435e à l'ATP mais qui sera lundi prochain aux alentours de la 165e place, a perdu les trois premiers jeux de la rencontre, dont deux fois son service! Seulement, son adversaire a ressenti une gêne et la tendance s'est inversée.

Sur les jeux de service de Majchrzak, Riedi a alors commencé à mieux retourner et à breaker systématiquement. Le Thurgovien a connu une petite frayeur à 3-3 lorsqu'il a dû sauver deux balles de break, mais son opposant a préféré jeter l'éponge à 5-3 15-0 sur le service du Suisse.

La suite lundi pour Riedi ne s'annonce pas des plus faciles avec une rencontre face à l'Allemand Daniel Altmeier (ATP 56) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 8).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus