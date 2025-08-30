Leandro Riedi arrive en huitièmes de finale

Leandro Riedi est en huitièmes de finale de l'US Open! Le Thurgovien de 23 ans a bénéficié de l'abandon du Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76) pour se hisser parmi les seize meilleurs.

Leandro Riedi est en huitièmes de finale à New York Photo: Kirsty Wigglesworth

ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir effectué une magnifique remontée au tour précédent face à l'Argentin Cerundolo, Riedi a cette fois profité de la santé chancelante de son adversaire.

Et dire que le Thurgovien, 435e à l'ATP mais qui sera lundi prochain aux alentours de la 165e place, a perdu les trois premiers jeux de la rencontre, dont deux fois son service! Seulement, son adversaire a ressenti une gêne et la tendance s'est inversée.

Sur les jeux de service de Majchrzak, Riedi a alors commencé à mieux retourner et à breaker systématiquement. Le Thurgovien a connu une petite frayeur à 3-3 lorsqu'il a dû sauver deux balles de break, mais son opposant a préféré jeter l'éponge à 5-3 15-0 sur le service du Suisse.

La suite lundi pour Riedi ne s'annonce pas des plus faciles avec une rencontre face à l'Allemand Daniel Altmeier (ATP 56) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 8).