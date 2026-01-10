DE
FR

United Cup
Suisse–Belgique: tout se joue en double mixte en demi-finale

Le double mixte est décisif dans la demi-finale de United Cup entre la Suisse et la Belgique. Les deux équipes sont à égalité après les deux simples.
Publié: il y a 43 minutes
Belinda Bencic a mis la Suisse sur la bonne orbite face à la Belgique
Photo: DAN HIMBRECHTS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La demi-finale de la United Cup entre la Suisse et la Belgique se jouera en double mixte. Les deux équipes sont à égalité après les deux simples. Belinda Bencic (WTA 11) avait mis la Suisse sur les bons rails à Sydney en battant Elise Mertens (WTA 19) 6-3 4-6 7-6 (7/0) dans le match d'ouverture. La St-Galloise est ainsi toujours invaincue cette semaine en quatre simples disputés.

Stan Wawrinka (WTA 156) s'est ensuite incliné 6-3 6-7 (4/7) 6-3 devant Zizou Bergs (ATP 42) pour subir sa troisième défaite d'affilée dans cette compétition. Mais le Vaudois de 40 ans a démontré une nouvelle fois l'excellence de sa forme. Le double mixte a débuté à 6h30. La paire Belinda Bencic/Jakub Paul, qui a gagné ses trois premiers matches dans cette épreuve, en découd avec le duo Mertens/Bergs.

