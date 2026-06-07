Robert Federer, le père de l'ancien tennisman, s'est retiré du conseil de la Roger Federer Foundation fin 2025. Il a fait partie de cet organe pendant 22 ans.

Robert Federer quitte la fondation de son fils après vingt-deux ans

Robert Federer quitte la fondation de son fils après vingt-deux ans

Davide Malinconico

La Roger Federer Foundation existe depuis 2004. Active dans sept pays d'Afrique australe ainsi qu'en Suisse, elle a investi plus de 100 millions de francs dans différents projets au cours des deux dernières décennies.

Comme beaucoup d'autres aspects de la vie de Roger Federer, cette fondation a toujours été une affaire de famille. Son épouse Mirka, sa mère Lynette et son père Robert ont participé à sa création et siégé au conseil de fondation dès les débuts de l'organisation. Une situation qui vient toutefois d'évoluer.

Comme le révèle CH Media, Robert Federer a quitté le conseil de fondation à la fin de l'année dernière, après 22 ans d'engagement. «Robert a pris cette décision afin de laisser la place à de nouvelles perspectives et à de nouvelles compétences», explique la directrice Maya Ziswiler. Il continuera néanmoins à accompagner et à soutenir la fondation.

À l'approche de son 80e anniversaire, qu'il célébrera à la mi-juin, le père de Roger Federer laisse derrière lui une empreinte importante. Selon Maya Ziswiler, ses nombreuses apparitions publiques ont contribué à offrir à la fondation une visibilité précieuse et une image positive. Il a également joué un rôle déterminant dans l'orientation stratégique de l'organisation, notamment dans son engagement en faveur de l'éducation de la petite enfance en Afrique du Sud et en Suisse.

Le conseil de fondation compte toujours parmi ses membres Roger Federer lui-même, son épouse Mirka ainsi que sa mère Lynette. La recherche d'un successeur à Robert Federer est actuellement en cours.