Stan Wawrinka va disputer le Geneva Open cette année

Les organisateurs du Geneva Open ont indiqué ce mardi que Stan Wawrinka allait participer à l'édition 2026, qui aura lieu du 16 au 23 mai aux Eaux-Vives. Il s'agit d'une première depuis 2019 pour le Vaudois, qui mettra un terme à sa carrière en décembre.

Blick Sport

Voilà sept ans qu'il n'a plus foulé les courts en terre battue du Geneva Open, mais l'attente est proche de prendre fin. Stan Wawrinka a en effet décidé de prendre parti au tournoi des Eaux-Vives cette année, pour sa dernière saison sur le circuit ATP. Après avoir remporté les éditions 2016 et 2017, le Vaudois a participé à l'événement en 2018 et en 2019, puis plus du tout. Sa victoire en 2017 est d'ailleurs sa dernière sur le circuit ATP, tous tournois confondus, hors Challengers.

Les organisateurs ont confirmé sa présence ce mardi matin. Le triple vainqueur de Grand Chelem ne pouvait décemment pas «bouder» le Geneva Open lors de son ultime saison sur le circuit. Impossible non plus d'imaginer que les organisateurs genevois ne déroulent pas le tapis rouge à l'ex-no 3 mondial, à qui le patron des Swiss Indoors de Bâle Roger Brennwald a promis une invitation pour l'édition 2026 dès l'automne dernier.

Après avoir rempli un premier objectif en revenant dans le top 100 du classement ATP, Stan Wawrinka caresse encore l'espoir de conquérir un dernier titre, de préférence sur le circuit principal. Le Parc des Eaux-Vives pourrait être le cadre idéal pour un ultime exploit du Vaudois de bientôt 41 ans. Mais les organisateurs espèrent bien attirer d'autres stars, parmi lesquelles le tenant du titre Novak Djokovic.