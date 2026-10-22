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La fin approche
Une dernière défaite pour Stan Wawrinka avant de rejoindre Bâle

Stan Wawrinka (ATP 140) peut mettre le cap sur Bâle, où il jouera l'ultime tournoi de sa carrière la semaine prochaine. Le Vaudois de 41 ans s'est en effet incliné au deuxième tour de l'ATP 250 de Lyon.
Publié: il y a 1 minute
La dernière saison de Stan Wawrinka a viré au cauchemar.
Photo: IMAGO/PsnewZ
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-no 3 mondial, au bénéfice d'une invitation dans la cité des Gones, a été battu 6-2 6-4 par le 6e mondial Flavio Cobolli jeudi soir. Les 2h47 dont il avait eu besoin pour vaincre Martin Landaluce (ATP 67) la veille n'ont certainement pas servi ses desseins à l'heure d'affronter la tête de série no 1 du tableau.

Stan Wawrinka a pourtant bien commencé cette partie, ne perdant qu'un point sur ses deux premiers jeux de service. Mais les choses se sont rapidement gâtées, Flavio Cobolli signant ensuite deux breaks consécutifs pour boucler la première manche en moins de 30 minutes.

L'Italien, finaliste malheureux du dernier Roland-Garros et candidat à une place aux Finales ATP (15-22 novembre à Turin), n'a pas relâché son étreinte. Il s'est emparé une troisième fois du service de Stan Wawrinka dès le troisième jeu du second set, et a préservé cet avantage jusqu'au bout pour s'imposer en 68 minutes.

Stan Wawrinka, qui ne s'est procuré qu'une balle de break dans cette partie (à 5-2 au premier set), disputera son premier tour à Bâle mardi soir prochain. Les organisateurs des Swiss Indoors rendront hommage au triple vainqueur de Grand Chelem lundi au cours d'une cérémonie qui s'annonce riche en émotions pour lui.

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