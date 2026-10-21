La Zurichoise ne verra pas les quarts de finale du tournoi d'Osaka. Elle a été éliminée 6-2 6-1 par la Britannique Katie Boulter dans un match à sens unique.

ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 82) s’est inclinée en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 d’Osaka mardi. La Zurichoise a subi la loi de la Britannique Katie Boulter (WTA 58) en seulement 59 minutes de jeu.

C’est le temps qu’il a fallu à l’ex-no 23 au classement WTA pour disposer de Golubic sur le score de 6-2 6-1. Les deux joueuses s’étaient pourtant déjà affrontées à quatre reprises, pour deux victoires de la Suissesse de 34 ans.

Quart de finaliste l’an dernier dans la métropole nippone, Golubic n’a donc pas su rééditer cette performance. Elle est restée au contact de son adversaire jusqu’à 3-2 dans le premier set, se procurant une balle de break au premier jeu, avant de perdre son service puis de sombrer.