Jannik Sinner, numéro 2 mondial, a surclassé Alexander Zverev 6-2 6-4 à Indian Wells samedi. L'Italien disputera la finale face à Daniil Medvedev, vainqueur de Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner bat Alexander Zverev et s'offre une première finale à Indian Wells

Jannik Sinner bat Alexander Zverev et s'offre une première finale à Indian Wells

ATS Agence télégraphique suisse

Le no 2 mondial Jannik Sinner a aisément dominé le no 4 allemand Alexander Zverev 6-2 6-4. L'Italien s'est qualifié samedi pour sa première finale au Masters 1000 d'Indian Wells. L'Italien âgé de 24 ans a plié samedi la partie en 1h23, se montrant trop solide face à Zverev (28 ans) qui s'est lui raté sur la plupart des points importants.

Sinner a breaké dans la première manche dès sa première occasion sur une faute de Zverev (3-2). Un scénario qui s'est répété deux jeux plus tard (5-2), avant une nouvelle faute directe de l'Allemand sur la 2e balle de set.

Première défaite de l'année pour Carlos Alcaraz

Zverev a réussi à sauver trois fois son engagement dès le début de la deuxième manche (1-0), puis Sinner a sauvé d'un ace la seule balle de break qu'il a eu à défendre de la partie (3-3), avant de réussir un break décisif au jeu suivant.

En finale, l'Italien se frottera au Russe Daniil Medevedev, qui a infligé sa première défaite de l'année au N.1 mondial de tennis Carlos Alcaraz. Après 16 succès, l'Espagnol s'est incliné en demi-finale face au Russe sur le score de 6-3, 7-6 (7/3) samedi.