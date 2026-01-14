DE
Avant l'Open d'Australie
Opposé à des pros, un amateur réalise l'exploit et gagne le million

Jordan Smith a gagné le «One Point Slam», un tournoi entre des pros et des amateurs juste avant l'Open d'Australie. Pour réaliser cet exploit, le joueur de tennis amateur a notamment battu Jannik Sinner.
Publié: 14:45 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
1/2
Le joueur de tennis amateur Jordan Smith a remporté mercredi le «One Point Slam».
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le joueur amateur australien Jordan Smith a créé la surprise en empochant 1 million de dollars australiens (530'000 euros) après avoir remporté le tournoi «One Point Slam» mercredi, avant le début de l'Open d'Australie.

Dans une Rod Laver Arena à guichets fermés, ce nouveau rendez-vous opposait 24 professionnels tels que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff ou Iga Swiatek à 24 amateurs et célébrités invitées. Chaque match consistait en un seul et unique point: le vainqueur poursuit sa route, le perdant est éliminé.

Les 16 professionnels les mieux classés étaient dispensés du premier tour, avant une phase finale similaire à celle d'un Grand Chelem, à partir des 16es de finale. Pour déterminer qui sert, une partie de «feuille, caillou, ciseaux» remplace le traditionnel tirage à pile ou face. Contrairement aux professionnels, les amateurs ont le droit à un second service.

Il veut acheter une maison

Jordan Smith, qualifié après avoir enlevé le championnat de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, a battu la 117e joueuse mondiale Joanna Garland en finale, après avoir précédemment éliminé le No 2 mondial Jannik Sinner et l'Américaine Amanda Anisimova. Garland, No 1 taïwanaise, s'était défaite d'Alexander Zverev, Nick Kyrgios et de la Grecque Maria Sakkari sur sa route jusqu'à la finale. «En venant ici, j'aurais été content de gagner juste un point», a déclaré Smith, qui prévoit d'acheter une maison avec ce pactole.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz s'est lui incliné face à Sakkari (52e mondiale), tandis que le triple finaliste à l'Open d'Australie Daniil Medvedev a été battu par Anisimova, avant qu'elle ne soit elle-même éliminée par Jordan Smith. La Polonaise Iga Swiatek s'est elle inclinée face à l'Espagnol Pedro Martinez (71e mondial).

«L'expérience ultime»

La liste des amateurs engagés comprenait les huit vainqueurs des championnats régionaux australiens, en plus de huit issus de qualifications qui se sont tenus plus tôt dans la semaine. Huit invitations avaient également été distribuées à des célébrités, comme le chanteur taïwanais Jay Chou. «Cet évènement est l'expérience ultime pour les amateurs de se confronter au niveau du Grand Chelem», a salué le directeur du tennis australien, Craig Tiley.

«Le One Point Slam, c'est le tennis dans sa version la plus passionnante: un point, une seule chance d'accéder à la gloire. Rapide, sans filtre et ouvert à tous.» Jannik Sinner et Madison Keys remettent leur titre en jeu à l'Open d'Australie qui commence dimanche à Melbourne.

