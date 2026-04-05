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Vainqueur sur la terre battue marocaine
A seulement 19 ans, Rafael Jodar rejoint un club très fermé

Sur la terre battue de Marrakech, Rafael Jodar a battu Marco Trungelliti 6-3 6-2 pour décrocher son premier titre ATP. Il atteindra lundi le 57e rang mondial, tandis que son adversaire intégrera pour la première fois le top 100.
Publié: 05.04.2026 à 18:51 heures
À seulement 19 ans, Rafael Jodar grimpera à la 57e place mondiale lundi.
Photo: IMAGO/PsnewZ
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ATS Agence télégraphique suisse

Rafael Jodar a remporté dimanche son premier titre sur la terre battue de Marrakech. L'Espagnol de 19 ans est venu à bout de l'Argentin Marco Trungelliti 6-3 6-2 en 1h08.

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Ce succès propulsera lundi le Madrilène à la 57e place mondiale, soit son meilleur classement alors qu'il n'a intégré le circuit professionnel qu'en décembre. Classé 89e mondial avant le début du tournoi, il devient le sixième Espagnol de l'ère Open entamée en 1968 à remporter un titre avant l'âge de 20 ans, après Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero et Tommy Robredo.

Marco Trungelliti, 117e joueur mondial et âgé de 36 ans, a aussi marqué l'histoire à sa manière au Maroc, en devenant le plus vieux tennisman à intégrer pour la première fois le top 100 depuis le Danois Torben Ulrich en 1973. Il se hissera à la 73e place lundi.

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