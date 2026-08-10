Jannik Sinner doit renoncer au Masters 1000 de Cincinnati en raison de douleurs au genou droit. Le numéro un mondial espère désormais être suffisamment remis pour disputer l’US Open.

«Je ne suis pas encore prêt»

Manuela Bigler

Jannik Sinner doit renoncer au Masters 1000 de Cincinnati, dans l’Etat américain de l’Ohio, qui se déroulera du 11 au 24 août. L’organisateur du tournoi l’a annoncé dimanche. Le numéro un mondial souffre actuellement de problèmes au genou.

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«Mon genou droit me pose des problèmes. Même si j’ai travaillé dur avec mon équipe médicale, je dois accepter que je ne suis pas encore prêt à reprendre la compétition», a expliqué Jannik Sinner pour justifier son forfait.

Depuis sa victoire contre Alexander Zverev à Wimbledon, mi-juillet, l’Italien n’a plus disputé le moindre match. Il avait déjà renoncé au tournoi de Montréal, au Canada, en raison de ses problèmes physiques.

Sera-t-il prêt pour l’US Open?

En faisant l’impasse sur Cincinnati, Jannik Sinner espère retrouver suffisamment de fraîcheur et de forme pour l’US Open. «Je me concentre désormais sur ma préparation pour l’US Open», a déclaré le quintuple vainqueur en Grand Chelem, confirmant ainsi son intention de participer au dernier tournoi majeur de la saison, qui débutera le 30 août à New York. Reste désormais à savoir si le numéro un mondial sera effectivement prêt à temps.

Au cours du premier semestre, Jannik Sinner a réalisé une série impressionnante. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consécutifs, à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome. À Wimbledon, en juillet, il a également décroché son deuxième titre consécutif.

L’Italien s’était imposé à Cincinnati pour la dernière fois en 2024. Cette année, il devra toutefois se contenter de suivre le tournoi depuis l’extérieur, alors qu’il devait y disputer sa dernière grande répétition avant l’US Open.

Jannik Sinner n’est d’ailleurs pas la seule star du tennis à manquer à l’appel. Carlos Alcaraz, numéro deux mondial, a lui aussi renoncé au tournoi, comme il l’avait annoncé mercredi. L’Espagnol, tenant du titre à Cincinnati, est à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison d’une blessure au poignet.