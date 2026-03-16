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Victoire face à Daniil Medvedev
Jannik Sinner remporte son premier titre à Indian Wells

L'Italien Jannik Sinner a triomphé à Indian Wells dimanche, dominant Daniil Medvedev en deux sets. A 24 ans, le no 2 mondial décroche son premier titre dans ce prestigieux tournoi.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Jannik Sinner vainqueur pour la première fois à Indian Wells.
Photo: JOHN G. MABANGLO
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ATS Agence télégraphique suisse

Le no 2 mondial Jannik Sinner a réussi à dompter le Russe Daniil Medvedev en deux tie-breaks 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) dimanche. Il a remporté pour la première fois le Masters 1000 d'Indian Wells.

Daniil Medvedev (11e), qui avait éliminé le no 1 mondial Carlos Alcaraz en demi-finale, n'a pas réussi à se procurer la moindre balle de break et a été renversé par l'Italien dans le deuxième jeu décisif après avoir mené 4-0.

Les deux anciens no 1 mondiaux ont proposé un tennis de haut niveau sans perdre une seule fois leur engagement: seul Medvedev a eu deux balles de break à défendre dans le premier set.

Sixième trophée en Masters 1000

Sinner a ainsi remporté un sixième trophée en Masters 1000, sur six tournois différents, tous sur dur. L'Italien mène désormais 9-7 face à Medvedev mais a surtout remporté 9 de leurs 10 derniers duels.

Medvedev, qui espérait devenir le deuxième joueur seulement à battre Alcaraz et Sinner dans un même tournoi, peut se consoler en ayant retrouvé un excellent niveau de jeu, et retrouvera lundi le top 10 mondial. 

Titré à Dubaï il y a deux semaines, le Russe avait mis plusieurs jours à quitter l'émirat pour rejoindre les Etats-Unis en raison de la guerre au Moyen-Orient.

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