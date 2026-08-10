DE
FR

Eala battue en deux sets
Bencic écrase la star montante du tennis et file en quarts à Toronto

Facile victoire pour Belinda Bencic à Toronto: la St-Galloise a éliminé Alexandra Eala 6-4 6-0. En quart, elle retrouvera Coco Gauff, qui l'avait battue à Wimbledon en juillet.
Publié: 10.08.2026 à 07:22 heures
|
Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 07:33 heures
Belinda Bencic n'a laissé aucune chance à Alexandra Eala.
Photo: IMAGO/Eyepix Group
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 14) s'est montrée intraitable en 8e de finale du WTA 1000 de Toronto. La St-Galloise a écarté facilement la star montante Alexandra Eala (WTA 20) 6-4 6-0 dimanche.

La championne olympique de Tokyo 2021 avait tout à craindre de son affrontement avec la Philippine de 21 ans, titrée six jours plus tôt à Washington et victorieuse de ses sept derniers matches. Mais elle a maîtrisé son sujet devant un public entièrement acquis à la cause d'Alex Eala, remportant les huit derniers jeux du match.

Tout ne fut certes pas parfait dans la première manche, Belinda Bencic ayant concédé deux fois son service alors qu'elle avait compté à deux reprises un break d'avance. Mais elle a su serrer sa garde face à une joueuse qui s'était blessée à la cheville droite au tour précédent.

A lire aussi
Belinda Bencic s'arrache pour rallier les 8es à Toronto
Match intense
Belinda Bencic s'arrache pour rallier les 8es à Toronto
Belinda Bencic gagne facilement son 2e tour à Toronto
Victoire expéditive
Belinda Bencic gagne facilement son 2e tour à Toronto

La St-Galloise a ainsi signé sa dixième victoire consécutive face à une gauchère, une statistique qui l'a étonnée. «Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais c'est aussi un peu étrange, car en réalité je n'aime pas du tout jouer contre des gauchères», a-t-elle expliqué à la WTA.

Retrouvailles en quart

«C’est tout simplement désagréable, on se sent mal à l’aise pendant tout le match. C’est peut-être parce que j’ai un bon timing et que cela me permet de bien m’adapter que je m'en sors. C’est la seule explication que je puisse imaginer», a encore lâché Belinda Bencic, qui affrontera une droitière au tour suivant.

En quart de finale, Belinda Bencic retrouvera néanmoins une joueuse qui ne lui a guère convenu ces derniers temps. Elle se frottera en effet à la 4e joueuse mondiale Coco Gauff: elle est menée 6-2 dans son face-à-face avec l'Américaine, qui reste sur quatre succès consécutifs. Le dernier a eu pour cadre Wimbledon, en 8e de finale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus